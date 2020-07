Aloe vera in Erboristeria: Proprietà dell'Aloe

Aloe Succo

Il succo di aloe è ottenuto per percolazione dalle foglie, che vengono preventivamente incise. Il liquido così raccolto viene fatto essiccare fino ad ottenere una massa che - una volta raffreddata - assume una consistenza vetrosa.

Costituenti Chimici

Antrachinoni (fra cui ricordiamo l'aloina - anche chiamata barbaloina - e l'aloe-emodina), è a questi composti che si deve il drastico effetto purgante che caratterizza l'aloe succo.

Proprietà dell'Aloe Succo

Le principali proprietà dell'aloe succo sono quelle lassative. Alcuni suoi costituenti chimici, tuttavia, hanno dimostrato di possedere anche altre proprietà.

Attività Biologica

Come accennato, l'aloe succo viene utilizzato per la sua potente azione lassativa; applicazione, fra l'altro, per la quale l'utilizzo del succo di aloe è approvato in erboristeria. Tuttavia, a causa dell'azione purgante decisamente drastica, l'uso dell'aloe succo come lassativo andrebbe limitato solo a particolari casi e condizioni.

Le sostanze presenti nell'estratto di aloe agiscono inducendo una secrezione attiva di acqua ed elettroliti nel lume intestinale, impedendone il riassorbimento nel colon.

All'aloe-emodina contenuta nel succo di aloe, inoltre, sono anche attribuite proprietà antibatteriche e antivirali. Infatti, studi condotti hanno dimostrato come questo derivato antrachinonico sia in grado di inibire la crescita dell'Helicobacter pylori e di alcuni ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti (o MRSA).

L'aloe-emodina ha poi manifestato attività virucida nei confronti dell'Herpes simplex virus di tipo 1 e 2, del varicella-zoster virus, del virus della pseudorabbia (o malattia di Aujeszky) e del virus dell'influenza.

Inoltre, sempre sull'aloe-emodina sono stati condotti - e si stanno tuttora conducendo - diversi studi per indagarne le presunte proprietà antitumorali.

Aloe Succo per contrastare la stitichezza occasionale

Come affermato, l'aloe succo può essere utilizzato per trattare la stitichezza occasionale, grazie all'attività svolta dai glucosidi antrachinonici in esso contenuti.

Poiché tende ad essere piuttosto irritante e ad esercitare un'azione lassativa potente, l'uso dell'aloe succo per il trattamento della stitichezza occasionale non è sempre indicato e non è adatto a tutti. Per tale ragione, prima di tentare un simile approccio per contrastare disturbi dell'evacuazione intestinale, è assolutamente necessario consultare il proprio medico.

NOTA BENE Quando l'aloe succo viene utilizzato per fini terapeutici, è essenziale utilizzare preparazioni definite e standardizzate in principi attivi, poiché solo così si può conoscere la quantità esatta di sostanze farmacologicamente attive che si stanno assumendo.

Quando si utilizzano preparazioni a base di aloe succo, le dosi di prodotto da assumere possono variare in funzione della quantità di sostanze attive contenute. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo dello stesso prodotto, pertanto, è molto importante seguire le indicazioni da essa fornite.

In qualsiasi caso, prima di assumere per fini terapeutici un qualsiasi tipo di preparazione contenente aloe succo, ribadiamo l'importanza di rivolgersi preventivamente al proprio medico.

Interazioni Farmacologiche

Un uso eccessivo e prolungato di lassativi antrachinonici come l'aloe succo può comportare numerose interazioni con farmaci. Fra questi, ricordiamo:

Farmaci per il trattamento di disturbi cardiaci come la digossina (rischio di andare incontro a ipokaliemia e sviluppare tossicità da digossina);

(rischio di andare incontro a ipokaliemia e sviluppare tossicità da digossina); Farmaci per la cura del diabete, poiché vi è il rischio di andare incontro a ipoglicemia.

Effetti Collaterali

L'assunzione di succo di aloe può causare effetti indesiderati a livello gastrointestinale, come crampi e spasmi. L'uso prolungato, inoltre, può provocare la pigmentazione della mucosa intestinale e può portare ad albuminuria, ematuria ed eccessiva perdita di elettroliti.

Controindicazioni

Non assumere l'aloe succo in caso d'ipersensibilità accertata verso uno o più componenti e in caso di occlusione intestinale, colite, gastrite, morbo di Crohn, appendicite, diverticolite o dolori addominali di origine non identificata.

L'assunzione di aloe NON è raccomandata anche in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini.