Aloe vera in Erboristeria: Proprietà dell'Aloe

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna .

Aloe vera Gel

Per la produzione del gel si utilizza la parte centrale gelatinosa della foglia di aloe (parte parenchimatosa centrale), da cui si ricava un prodotto privo - o comunque con quantità molto basse - di principi antracenici (antrachinoni).

Più precisamente, il gel si ottiene per compressione o per estrazione dalle foglie.

Costituenti Chimici

Acqua ;

; Polisaccaridi ;

; Lecitine ;

; Amminoacidi ;

; Saponine ;

; Steroidi ;

; Vitamine ;

; Enzimi ;

; Acidi organici ;

; Mucillagini.

Proprietà dell'Aloe vera Gel

L'aloe gel viene utilizzato nella preprazione di integratori alimentari e bevande; inoltre, viene utilizzato esternamente per trattare scottature, bruciature, eritemi, piccole ferite e cicatrici. Questa tipologia di utilizzi è giustificata dalle proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti e cicatrizzanti che vengono tradizionalmente ascritte al gel ottenuto dalla pianta.

Attività Biologica

Come accennato, all'aloe gel vengono attribuite proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti e anche cicatrizzanti.

I componenti dell'aloe gel responsabili dell'azione antinfiammatoria non sono ancora stati del tutto identificati, ma pare che esercitino la loro azione antiflogistica interferendo con la cascata dell'acido arachidonico, ostacolando quindi la sintesi delle prostaglandine coinvolte nei processi infiammatori.

Tuttavia, nonostante tutte le qualità attribuitegli, l'aloe gel non ha ottenuto l'approvazione ufficiale per alcun impiego terapeutico.

Esternamente, l'aloe gel viene impiegato per trattare scottature, bruciature, cicatrici, ferite ed eritemi.

Alcuni studi condotti sull'aloe gel, inoltre, hanno dimostrato che questo composto potrebbe essere un potenziale alleato nel trattamento delle manifestazioni cutanee tipiche della psoriasi.

Sul mercato sono reperibili anche numerosi integratori alimentari (in forma di capsule o in forma liquida, talvolta definiti "succhi di aloe") a base di gel di aloe.

NOTA BENE Prima di assumere integratori alimentari a base di aloe vera gel, è sempre bene rivolgersi preventivamente al proprio medico, a maggior ragione se si soffre di disturbi o malattie di qualsiasi tipo o se si stanno seguendo terapie farmacologiche. Lo stesso dicasi per l'applicazione dell'aloe gel sulla cute quando si soffre di disturbi o malattie della pelle: prima di procedere, è opportuno rivolgersi al medico e chiederne il consiglio.

Interazioni Farmacologiche

Anche in questo caso, l'assunzione orale di prodotti a base di aloe gel può dare origine a interazioni con eventuali terapie farmacologiche in atto. Pertanto, prima di assumere per via orale simili prodotti, è opportuno consultare il medico.

Effetti Collaterali

Il gel non depurato dagli antrachinoni, oppure il succo della pianta ottenuto frullando la foglia nella sua interezza assunti per via orale sono frequentemente responsabili di irritazioni gastroenteriche. Per questo motivo, dovrebbe essere utilizzato solo gel depurato dagli antrachinoni e standardizzato in principi attivi (cosa che, normalmente, nei prodotti commercializzati viene fatta).

Quando impiegato esternamente, invece, l'aloe gel può causare dermatiti da contatto.

Controindicazioni

Non assumere l'aloe gel - nemmeno esternamente - in caso d'ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. L'uso interno NON è raccomandato nemmeno in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini.