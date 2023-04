Acmella oleracea: azione antirughe Botox-like, proprietà e utilizzi

Che cos'è l'Acmella oleracea? L'Acmella oleracea - o semplicemente acmella - è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae (Compositae). Da innumerevoli anni conosciuta in molteplici medicine popolari per le proprietà analgesiche e antinfiammatorie, nell'ultimo periodo sta facendo parlare di sé per l'utilizzo che ne fanno alcuni vip e personaggi di spicco come rimedio antirughe e, in particolare, come rimedio contro le rughe d'espressione. Breve descrizione dell'Acmella oleracea L'Acmella oleracea è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, originaria del Brasile e del Perù, ma presente anche in India e in altre regioni del Mondo. È una piccola pianta eretta che può raggiungere i 40-60 centimetri di altezza, le foglie sono ovate, le infiorescenze sono dorate e rosse e possiedono una forma che ricorda quella di un bottone da cui derivano molti dei nomi comuni con cui la pianta è conosciuta (vedi sotto). oleracea cresce molto velocemente, ma è molto sensibile al freddo. Nei climi più caldi è una pianta perenne, mentre in climi meno favorevoli tende ad essere annuale. Nel Sud America, l'acmella è nota con il nome di jambù. Altri nomi comuni della pianta sono: toothache plant, crescione del Brasile, paracress, Szechuan buttons, buzz buttons, tingflowers e pianta elettrica. Shutterstock

Composizione chimica Acmella oleracea: principi attivi contenuti I costituenti chimici presenti nell'Acmella oleracea sono davvero molti; fra questi ricordiamo: Flavonoidi ;

; Polisaccaridi ;

; Terpenoidi ;

; Cumarine ;

; N-alchilammidi, fra cui spicca lo spilantolo.

Parti utilizzate Quali parti di Acmella oleracea si utilizzano? Dell'acmella si utilizza l'intera pianta e, in particolare, le foglie, i fiori e le parti aeree in generale. In cosmetica si utilizzano estratti della pianta contenenti spilantolo, sostanza di cui foglie e fiori sono ricche.

Acmella oleracea proprietà: quali sono? All'Acmella oleracea sono attribuite moltissime proprietà che ne giustificano gli ampi utilizzi in molteplici ambiti, da quello culinario, per passare all'ambito delle medicinale popolari e arrivare, infine, all'attuale impiego cosmetico. Conosciute da molti anni sono le proprietà analgesiche e antinfiammatorie della pianta; non a caso, essa veniva utilizzata dalle popolazioni indigene dei Paesi in cui origina come rimedio per contrastare il mal di testa e il dolore ai denti, uso quest'ultimo che le è valso il nome di " toothache plant", ossia pianta del mal di denti. Le proprietà dell'acmella, tuttavia, non sono finite qui; infatti, è altresì dotata di: Proprietà antiossidanti ;

; Effetti antibatterici ;

; Effetti antimicotici ;

; Proprietà antirughe ;

; Proprietà insetticide ;

; Attività antimalariche. Tali proprietà e attività sono imputabili, in particolar modo, al contenuto di spilantolo della pianta e dei suoi estratti. Shutterstock Spilantolo - Struttura chimica

Uso cosmetico Acmella oleracea come antirughe: un "botox naturale" o "botulino vegetale" In cosmetica, l'Acmella oleracea e i suoi estratti vengono utilizzati per le sue proprietà antirughe e, più precisamente, per la sua azione "botox-like". Più nel dettaglio, lo spilantolo contenuto negli estratti di Acmella oleracea è capace di esercitare un'azione simile alla tossina botulinica, distendendo i muscoli mimici facciali, ma senza i suoi potenziali effetti collaterali. Potrebbe interessarti: Botulino Antirughe: come agisce, risultati e rischi Le sostanze botox-like quale è lo spilantolo, infatti, una volta applicate sulla cute, sono in grado di decontrarre e favorire il rilassamento dei muscoli mimici, con conseguente riduzione delle rughe d'espressione (come le rughe a zampe di gallina, le rughe glabellari che si formano fra le sopracciglia, le rughe frontali, le rughe naso-labiali , ecc.). Questo è il motivo per cui lo spilantolo - soprattutto in forma di estratti di Acmella olorecea - viene largamente utilizzato nella produzione di creme e sieri ad azione antirughe.

Uso in cucina Nei Paesi del Sud America, l'acmella viene utilizzata per scopi culinari per via del suo particolare sapore. Foglie e fiori, infatti, hanno un aroma speziato e generano una sensazione di freschezza e di piccantezza quando consumate. La pianta viene per questo utilizzata nella preparazione di zuppe, contorni di verdure o insalate, in alternativa o insieme ad altre spezie. In Brasile, è molto comune il suo utilizzo con peperoncino e aglio. Se cotte, le foglie perdono parte dell'aroma speziato e possono essere consumate come verdura.