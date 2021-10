Timo (pianta): Caratteristiche, Coltura e Utilizzi

Si tratta di una pianta alrgamente diffusa in tutta Italia e avente diversi nomi comuni in funzione della regione, quali ad esempio: tummu, tumetti (Liguria), timi (Piemonte), erba salterella, timm (Lombardia), peerel (Veneto), temu, Tem (Emilia Romagna), peparello (Marche), amorino (Umbria), tuma (Abruzzo), tumu (Puglia), peperna (Campania), serapodda (Basilicata), timu, tumineddu (Sicilia), tumbu, arrigamu (Sardegna).

I fiori sono piccoli, tubolari, di colore rosso violetto, raggruppati in spighe all' ascella delle foglie. Hanno calice vellutato, di forma tubulare e termina in due lobi, la corolla è bilabiata, con labbro superiore dritto e smarginato, l'inferiore trilobato, 4 stami didinami.

Il timo è originario della regione mediterranea occidentale. Cresce spontaneo in tutta l'area mediterranea fino a 1500 m. Preferisce terreni calcarei e ben drenati. Vegeta bene nei luoghi soleggiati e non tollera inverni umidi e freddi.

Coltura

Durata della Coltura

La coltura del timo dura 3-4 anni poiché la pianta tende a lignificare

Nei climi più freddi si comporta da annuale dato che difficilmente supera i rigori invernali. In questi ambienti, nel periodo autunnale, si interviene con la pacciamatura come metodo preventivo.

Semina

L'impianto si esegue utilizzando in primavera talee o per divisione del cespo. La semina del timo, che può essere effettuata direttamente a pieno campo utilizzando 5-6 Kg/ha (ettaro) di semente, è pratica poco consueta per la piccola dimensione dei semi, che non consente una coltura uniforme.

È preferibile effettuare la semina in semenzaio a marzo, utilizzando 1 g di semi per m² di semenzaio; una superficie di 50-60 m² è sufficiente per produrre le piantine necessarie per un ettaro di coltura.

Il successivo trapianto si esegue in autunno, nei climi più miti, oppure all'inizio della primavera, in quelli più freddi. Si utilizzano le piantine alte 5-7 cm.

La disposizione delle piantine è a file distanziate 50-60 cm. La densità ottimale della coltura dovrebbe essere intorno alle 10 piante per m².

Esigenze

Il timo è considerata pianta poco esigente in termini di concimazioni.

Avversità

Avversità di natura crittogamica: Alternaria oleracea Milb. (danneggia i frutti), Puccinia menthae Pers. e Aecidium thymi Fuck. (attaccano le foglie).

Insetti Dannosi

Si ricordano alcuni minatori fogliari tra cui le larve di un lepidottero (Tortrix pronubana Hb.) e un nematode (Meloidogyne hapla Chitwood) che danneggia l'apparato ipogeo.

Piante Infestanti

La coltura è soggetta ad essere parassitizzata da Cuscuta epithymum L.

Droga

La droga è costituita dalle sommità fiorite e dalle foglie da cui si estrae l'olio essenziale di timo.

L'odore tipico è forte ed aromatico, dovuto alla presenza di timolo, il sapore è leggermente piccante. Contiene anche carvacrolo, p-cimene, borneolo e pinene.

Conservazione

Le sommità si essiccano all'ombra in un luogo ben aerato sopra a fogli in modo da raccogliere le parti che si staccano durante l'essiccazione.

Raccolta e Resa

La raccolta del timo si esegue all'epoca della piena fioritura, se il prodotto è destinato alla distillazione, eseguendo una falciatura ad una altezza dal terreno di 5-10 cm, in modo da asportare il più possibile le foglie basali più ricche in olio essenziale.

Se il raccolto è rivolto all'utilizzo erboristico si preferisce intervenire all'inizio della fioritura in giugno-luglio, recidendo i fusti fiorali a 5-10 cm, al di sotto dei fiori.

Una buona coltura può fornire una resa annua di 5-6 t/ha di prodotto fresco.

La resa in secco è intorno al 35%.

La resa in olio essenziale della pianta intera fresca è dello 0.5-0.8%.

Il timo raggiunge il massimo della produzione al terzo anno di impianto.