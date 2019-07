Secondo coloro che sostengono l'efficacia del curarsi con gli oli essenziali, mediante l'assunzione orale si otterrebbero effetti potenti. Un simile uso, tuttavia, andrebbe fatto solo in casi particolari, con molta cautela e sotto la guida di un esperto. Anche il parere del proprio medico dovrebbe essere richiesto prima di assumere le essenze per via orale.

Ad ogni modo, per un simile utilizzo, solitamente, si prendono da 1 a 5 gocce diluite in miele, zucchero od olio vegetale, non prima di aver effettuato una prova sulla cute per verificare la presenza di eventuali allergie. Chiaramente, in simili casi, è assolutamente indispensabile utilizzare solo ed esclusivamente oli essenziali il cui uso per via orale è ritenuto sicuro.