Oli Essenziali: Come Usare gli Oli Essenziali

Introduzione L'aromaterapia prevede l'uso degli oli essenziali per ottenere effetti simil-terapeutici e per alleviare fastidi e condizioni di vario tipo. In funzione del motivo per cui si decide di ricorrere all'uso delle essenze, queste possono essere utilizzate in diversi modi, come di seguito descritto. NOTA BENE Le pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza medica, non sono state sottoposte a sufficienti verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o addirittura pericolose per la salute. Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo. Le cure alternative non possono essere intese come sostituto della medicina tradizionale. Per qualsiasi dubbio e per il trattamento di qualsiasi tipo di disturbo o malattia, è necessario rivolgersi al proprio medico prima di sottoporsi a trattamenti alternativi come l'aromaterapia.

Diffusore Uso degli oli essenziali tramite diffusore Il metodo più semplice e forse conosciuto per utilizzare gli oli essenziali prevede l'impiego di diffusori. Shutterstock Mediante l'utilizzo di questi strumenti - con fiamma o elettrici - l'olio essenziale viene diffuso nell'aria e, tramite la respirazione, le componenti volatili dovrebbero arrivare nei polmoni, quindi nel sangue. Questo tipo di uso rappresenta il modo "più dolce" di assumere gli oli essenziali e, generalmente, è privo di controindicazioni. Con l'impiego dei diffusori, oltre ad assumere l'olio essenziale per sfruttarne le proprietà, si profuma anche l'ambiente. La quantità di olio essenziale da aggiungere all'acqua del diffusore dipende dalla grandezza dell'ambiente e dalla concentrazione di profumo che si vuole ottenere. Ad ogni modo, indicativamente, la quantità utilizzata varia dalle 2 alle 10 gocce. Per non bruciare l'olio essenziale, diminuendone l'effetto e portando alla sintesi di composti sgraditi e indesiderabili, è necessario prestare attenzione che l'acqua nel diffusore non si scaldi troppo (la temperatura ideale si aggira intorno ai 60°C circa).

Inalazione Uso degli oli essenziali tramite inalazione Questo tipo di utilizzo degli oli essenziali prevede che qualche goccia dell'essenza venga posta in acqua calda, per poi inalare i vapori che scaturiscono dalla miscela così preparata. Shutterstock In questo modo, l'effetto ottenuto dovrebbe essere maggiore rispetto all'effetto che si ottiene impiegando i diffusori. Questa modalità d'uso è particolarmente adatta in caso di disturbi delle vie respiratorie, come ad esempio, il raffreddore. In quest'ultimo caso, infatti, l'esecuzione di suffumigi con oli essenziali dalle proprietà balsamiche ed espettoranti (per esempio, essenza di eucalipto) può conferire sollievo dai sintomi tipici delle malattie da raffreddamento (congestione nasale, formazione di catarro, ecc.).

Uso Cutaneo Applicazione sulla pelle degli oli essenziali Un altro modo d'uso degli oli essenziali piuttosto diffuso è rappresentato dall'applicazione sulla cute. Grazie alla loro composizione, infatti, essi vengono facilmente e velocemente assorbiti dalla pelle. Shutterstock In genere si applicano 1-5 gocce di prodotto, direttamente sulla cute, tramite un leggero massaggio. Tuttavia, poiché si tratta di sostanze estremamente concentrate che possono essere irritanti per la pelle, solitamente, si consiglia di diluire preventivamente gli oli essenziali in un buon olio vegetale (una parte di essenza in 4-5 parti di olio vegetale). Gli oli vegetali utilizzati in questo modo per diluire le essenze vengono chiamati oli vettori.