Come accennato, alcuni oli essenziali non possono essere utilizzati tali e quali e i motivi possono essere diversi.

In taluni casi, le essenze possono contenere composti di odore sgradevole, irritanti per la pelle o comunque dotati di proprietà sconvenienti sul piano terapeutico. Esempi di questo tipo sono dati dall'aldeide valerianica, irritante e tussigena; ma anche dall'olio essenziale di Niaouli cui devono essere sottratte aldeidi aventi proprietà irritanti sulle mucose. In simili situazioni, è necessario purificare le essenze grezze dai costituenti sgraditi mediante la tecnica della distillazione frazionata, che consente di separare una sostanza chimica volatile ben definita da quelle con le quali forma una miscela.

Anche gli idrocarburi terpenici sono spesso eliminati. Questi composti insaturi sono irritanti per la pelle, si ossidano facilmente in corrispondenza dei doppi legami e vanno incontro a processi di polimerizzazione (resinificazione) che modificano sostanzialmente le proprietà, il profumo e la solubilità nell'alcol dell'olio essenziale. La deterpenazione consiste nel separare gli idrocarburi monoterpenici, poco solubili in acqua ed irritanti per la pelle, dai costituenti sesquiterpenici e dai composti ossigenati (fenoli, alcoli, aldeidi, chetoni, ecc.). In tal modo si perviene ad un olio essenziale deterpenato che vede attivato il proprio potere battericida a seguito di un'aumentata concentrazione della frazione dei composti ossigenati. Gli oli essenziali deterpenati sono più stabili, più solubili nell'acqua e nell'alcool di bassa gradazione, mentre sono privi di potere irritante per le vie respiratorie, per gli occhi e le mucose in genere. Per contro si conservano con minore facilità.