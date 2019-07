Effetti collaterali degli oli essenziali

Prima di utilizzare gli oli essenziali è innanzitutto necessario essere certi di acquistare un prodotto puro e 100% naturale. Difatti, in commercio esistono numerose essenze sintetiche che mimano le caratteristiche organolettiche delle essenze naturali ma che potrebbero non avere le stesse proprietà o risultare addirittura dannose. A tal proposito, ricordiamo che non è così insolito che oli essenziali puri vengano sofisticati con essenze sintetiche. Questo tipo di frode è molto comune, per tale ragione è opportuno rivolgersi solo ed esclusivamente a produttori e rivenditori seri e di fiducia.

Per capire se un'essenza è pura e naturale oppure sintetica, in alcuni casi può essere utile valutare il prezzo del prodotto che si intende acquistare: ad esempio, 1 kg di essenza sintetica di rosa costa all'ingrosso 10 euro; mentre 1 kg di olio essenziale di rosa damascena costa, secondo la sua provenienza, dai 5.000 ai 10.000 euro. È comunque doveroso precisare che non sempre la differenza di prezzo è così netta e chiara; ma, in linea di massima e in proporzione, le essenze sintetiche costano molto meno rispetto a quelle naturali ottenute interamente dalla pianta.

Oltre ad assicurarsi di aver acquistato un olio essenziale puro, è necessario sapere che le essenze sono sostanze estremamente concentrate che potrebbero risultare - in maniera più o meno accentuata, a seconda dei casi - irritanti per cute e mucose. Pertanto, prima di utilizzarle in qualsiasi modo, esse dovrebbero essere sempre diluite.