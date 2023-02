Melissa: descrizione, coltura, usi

Il primo anno si raccoglie in agosto, gli anni seguenti a fine giugno-luglio; a volte si fanno anche due raccolte. Si attua la raccolta un po' prima della fioritura falciando fino a raso terra: le foglie sono raccolte su apposite panche e messe a seccare in luogo asciutto e areato.

La coltura è disposta in file distanti 50 cm con 8-10 piantine per metro quadrato. Una minore densità d'impianto favorisce un buon sviluppo delle foglie basali, che sono le più ricche di olio.

Si moltiplica per seme, per rizoma o per divisione dei cespi, ma la riproduzione vegetativa è poco consueta. In genere si semina in luglio in serra e si trapianta in ottobre; altrimenti in aprile se la semina è fatta in piena terra.

Usi

In erboristeria, la melissa viene utilizzata in forma di tisana per le sue proprietà sedative e antispastiche. Può essere infatti utile per favorire il sonno e per contrastare stati ansiosi associati a somatizzazioni viscerali.

La melissa trova impiego anche in fitoterapia. Esistono, infatti, farmaci da banco per uso orale contenenti estratti di melissa e valeriana che vengono usati proprio come blandi sedativi,a nche epr favorire il riposo notturno.

In campo alimentare, la melissa viene utilizzata come erba aromatica in preparazioni culinarie e per la produzione di liquori.

Per approfondire: