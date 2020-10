La gemmoterapia è una branca della fitoterapia che studia l'utilizzo dei tessuti vegetali embrionali, come gemme o giovani germogli , per la cura delle malattie o per il mantenimento del benessere .

A questa preparazione farmaceutica tipica della scuola francese , si affianca quella belga , nella quale il tessuto embrionale viene macerato in una miscela di alcool , glicerina ed acqua in modo che ogni liquido occupi un terzo del peso totale. Segue la macerazione e la filtrazione per ottenere il macerato glicerico definitivo. I dosaggi naturalmente saranno inferiori, e minore sarà anche la quota di alcool ingerita.

Benefici ed Efficacia

Gemmoterapia: Funziona? È veramente Efficace?

La gemmoterapia si basa sul presupposto che i giovani tessuti embrionali in fase di accrescimento contengono componenti particolarmente attivi che permettono uno straordinario accrescimento della pianta. Basti pensare come da una singola gemma, nell'arco di pochi mesi, si sviluppino foglie, fiori, legni e fusti.

Responsabili di questo sviluppo sono sostanze come auxine, enzimi, citochine e gibberelline (ormoni e fattori di crescita tipici del regno vegetale); i tessuti embrionali sono invece poveri di tutte quelle sostanze derivate dal metabolismo secondario presenti nella pianta adulta (flavoni, tannini, alcaloidi ecc.) e sfruttate in fitoterapia.

Si tratta, quindi, di una scienza per certi versi opposta alla fitoterapia, dato che i principi attivi dei tessuti embrionali sono presenti solo in tracce nelle piante adulte, e viceversa.

Nel gemmoderivato è possibile isolare anche amminoacidi, glucidi e vitamine, spesso in quantità generose (si pensi ai germogli di semi di soia o di grano utilizzati come alimenti funzionali in virtù della loro ricchezza in principi nutritivi).

Sebbene a nessuno venga in mente di utilizzare estratti di embrioni animali a scopo medicamentoso, la stessa idea in chiave vegetale (sfruttando quindi gemme e altri tessuti embrionali) sembra raccogliere numerosi sostenitori.

A smorzare l'entusiasmo ci pensa comunque la medicina ufficiale, che considera la gemmoterapia una medicina alternativa priva di efficacia scientificamente dimostrata.

In effetti alla voce "gemmotherapy", Pubmed (la più importante banca dati sulle ricerche scientifiche) restituisce un solo risultato, peraltro di scarso interesse scientifico (si tratta infatti di un articolo divulgativo che riporta le esperienze degli autori associando agopuntura e gemmoterapia).

In effetti, è chiaro che l'organismo umano non è una pianta, motivo per cui tutte queste sostanze dal sorprendente potenziale energetico/vegetativo non sortiscono effetti di rilievo sul nostro corpo.

Tuttavia, sforzandoci di affrontare l'argomento con una visione più ampia, bisogna ricordare che la struttura molecolare di alcune sostanze vegetali ricalca a grandi linee quella di altre molecole prodotte dall'organismo umano; questa caratteristica permette loro di interagire con specifici recettori dell'organismo scatenando una risposta biologica (si pensi ad esempio agli steroli vegetali).

Recentemente, in uno studio, è emerso che l'auxina, un ormone vegetale che regola lo sviluppo e la crescita delle piante (presente nelle gemme, quindi nei gemmoderivati), ha esibito delle proprietà antiproliferative nei confronti di linee cellulari di tumori umani.

La fondatezza di queste ipotesi a supporto dell'efficacia terapeutica della gemmoterapia rimane comunque tutta da dimostrare.