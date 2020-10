Coltura

L'eucalipto esige terreno sciolto, profondo, ben drenato, neutro o leggermente acido. Esposizione: soleggiata. Annaffiature regolari; se coltivato in vaso in appartamento, l'eucalipto non deve stare in ambienti troppo riscaldati. Si propaga per semi, dopo averli maturati per 1 anno in un locale asciutto. Si semina in febbraio (13-15°C) e si trapiantano le piantine, con il loro pane di terra, quando sono abbastanza grandi da essere utilizzate. Le piante giovani hanno bisogno di un tutore per i primi anni. Nelle regioni fredde è bene proteggere la parte basale del fusto con paglia o stracci. Concimazioni: si eseguono in primavera-estate ogni 30 giorni con concimi complessi. Avversità: le foglie, colpite dal mal del piombo, assumono un colore argenteo e cadono. Funghi provocano il mal del colletto nelle giovani piante; altri parassiti causano la deformazione e la caduta delle giovani foglie, nutrendosi della linfa dei giovani germogli.