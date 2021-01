Alimentazione e Fitoterapia contro l'Influenza

Introduzione

L'influenza è una patologia acuta di natura virale caratterizzata da sintomi come febbre, starnuti, malessere, dolori muscolari, dolori ossei e congestione nasale cui possono associarsi anche mal di gola, mal di testa e tosse.

Shutterstock

Nella maggior parte dei casi, l'influenza viene trattata con un approccio di tipo sintomatico e di supporto (ad esempio, antipiretici per abbassare la febbre, analgesici per eventuali dolori, ecc.), benché esistano specifici farmaci antivirali che possono essere usati in questo senso e prescritti dal medico qualora lo ritenga necessario.

Nella lotta all'influenza - così come nella sua prevenzione - il nostro organismo può anche essere aiutato dall'alimentazione ed eventualmente dal ricorso ad alcuni rimedi naturali.

