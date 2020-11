Camomilla Comune: Cos'è, Areale, Coltura, Usi

Ciascun fiore tubuloso ha una corolla gialla che si divide terminalmente in 5 denti , e presenta 5 stami singenesii e ovario infero con un solo ovulo basale. La ligula dei fiori distali bianchi si divide in 3 denti terminali.

In alcuni casi sul materiale erboristico sono stati trovati residui di erbicidi, in particolare fenossiderivati, il cui impiego risulta quindi sconsigliabile.

La camomilla è poco esigente dal punto di vista nutrizionale: la tecnica ordinaria non richiede infatti concimazioni su terreni dotati di media fertilità. L'apporto di potassio , in particolare, sembra essere dannoso perché ridurrebbe il contenuto in olio essenziale .

La camomilla è coltivata soprattutto in Germania, Ungheria, Jugoslavia, Unione Sovietica, Egitto, Argentina, oltre che in diversi altri Paesi europei. Pur essendo una pianta annuale, la coltura può durare dai 3 ai 7 anni, per via dei capolini rimasti sulla pianta che, disseminando, perpetuano spontaneamente la specie. L'impianto si esegue di norma in estate distribuendo a "spaglio" su terreno ben livellato e sminuzzato, 1-2 Kg/ha di seme miscelato con materiale inerte di granulometria e peso specifico simili (segatura di legno).

Usi

Impieghi e Utilizzi della Camomilla

La camomilla viene utilizzata in diversi ambiti: da quello alimentare, passando per quello erboristico e fitoterapico, fino ad arrivare a quello cosmetico.

Usi Alimentari della Camomilla

La camomilla può essere utilizzata per la produzione di liquori. In ambito domestico viene utilizzata per la preparazione di bevande calde (infusi) che, generalmente, vengono assunte prima di coricarsi per via dell'azione blandamente sedativa attribuita alla pianta.

Camomilla in Erboristeria e Fitoterapia

In quest'ambito la camomilla viene sfruttata per via interna nel trattamento di disturbi infiammatori del tratto gastrointestinale associati a spasmi. Per via esterna, invece, trova impiego per contrastare stati infiammatori di pelle e mucose (impacchi).

Camomilla nella Cosmesi

In cosmetica la camomilla viene utilizzata per vari trattamenti cutanei grazie all'azione calmante ed antiflogistica - imputabile al contenuto di mucillagini - che riesce ad esercitare nei confronti dell'epidermide. Oltre a ciò, viene utilizzata anche per schiarire i capelli.

Un fazzoletto imbevuto di camomilla fredda tamponato sulle palpebre al risveglio è un ottimo rimedio per attenuare il gonfiore delle occhiaie.