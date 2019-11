Introduzione L'aromaterapia è una branca della fitoterapia appartenente al grande gruppo delle medicine alternative. L'aromaterapia sfrutta gli oli essenziali allo scopo di riportare benessere all'intero organismo, sia a livello fisico che a livello emotivo e mentale. Shutterstock È comunque doveroso precisare che l'aromaterapia è una forma di medicina naturale che non può curare alcun tipo di patologia, ma che potrebbe affiancarsi alla medicina tradizionale come una sorta di trattamento di supporto, naturalmente previo consiglio medico; così come potrebbe rivelarsi utile nell'alleviare disturbi di lieve entità di natura non patologica. NOTA BENE Le pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza medica, non sono state sottoposte a sufficienti verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o addirittura pericolose per la salute. Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo. Le cure alternative non possono essere intese come sostituto della medicina tradizionale. Per qualsiasi dubbio e per il trattamento di qualsiasi tipo di disturbo o malattia, è necessario rivolgersi al proprio medico prima di sottoporsi a trattamenti alternativi come l'aromaterapia. Per approfondire: Diffusori di aromi e oli essenziali per la casa

Che Cos'è Che cos'è l'Aromaterapia? L'aromaterapia può essere considerata come una branca della fitoterapia che utilizza gli oli essenziali (o essenze) con finalità simil-terapeutiche o terapeutiche. Le essenze sono prodotti concentrati estratti da piante di diverso tipo, ognuna con caratteristiche e peculiarità proprie. Per approfondire: Oli Essenziali: cosa sono e dove si trovano Nell'ambito dell'aromaterapia, gli oli essenziali vengono "veicolati" soprattutto (ma non esclusivamente) mediante l'olfatto al fine di ottenere un effetto benefico che si possa ripercuotere sull'intero organismo. L'obiettivo dell'aromaterapia, infatti - al pari di molte altre medicine alternative - non è tanto quello di trattare un unico sintomo specifico, ma quello di conferire all'individuo uno stato di benessere generalizzato che coinvolga corpo e mente. Non sorprende, pertanto, che l'aromaterapia venga considerata come una disciplina olistica a tutti gli effetti. Lo sapevi che… Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, con il termine "aromaterapia" non si indica solo l'impiego "olfattivo" delle essenze, ma anche il loro uso topico (applicazione cutanea), orale o inalatorio. È comunque bene precisare che, nonostante l'aromaterapia si basi sull'impiego degli oli essenziali, questi non sono le uniche sostanze ad essere impiegate in questa forma di medicina alternativa. Difatti, si utilizzano anche altre sostanze naturali che fungono da vettori per veicolare le essenze. Fra queste, ritroviamo gli oli vegetali, l'argilla, l'acqua e il sale. Aromaterapeuta Gli aromaterapeuti sono individui specializzati nell'ambito dell'aromaterapia che, come tali, devono conoscere a fondo le piante, gli oli essenziali da esse estratti e tutte le loro caratteristiche e proprietà. Oltre a ciò, un buon aromaterapeuta dovrebbe anche possedere nozioni in merito alla fisiologia e all'anatomia umana, così come dovrebbe conoscere il funzionamento dell'organismo, al fine di poter sfruttare il giusto rimedio per favorire lo stato di benessere dell'individuo. È, tuttavia, fondamentale precisare che l'aromaterapeuta NON è un medico, quindi, NON è in grado, NON può e NON deve effettuare diagnosi di alcun tipo così come NON può prescrivere farmaci o trattamenti per curare alcun tipo di disturbo o malattia.

Benefici e Vantaggi Quali benefici e Vantaggi apporta l'Aromaterapia? All'aromaterapia vengono attribuiti numerosi vantaggi che variano in funzione del tipo di olio essenziale utilizzato e delle sue proprietà. Difatti, ciascuna essenza possiede una propria composizione e caratteristiche specifiche responsabili dell'effetto esercitato sull'organismo. Secondo i sostenitori di questa medicina alternativa, infatti, utilizzando il giusto olio essenziale, è possibile contrastare o alleviare molteplici disturbi, ristabilendo la sensazione di benessere nell'individuo. Per approfondire: Effetti dell'Aromaterapia

Rischi e Svantaggi Quali Rischi e Svantaggi sono connessi all'Aromaterapia? Un errore molto frequente consiste nel ritenere il termine "naturale" sinonimo del termine "sicuro". Al contrario di quanti molti pensano, il fatto che un prodotto sia naturale, non necessariamente implica che si abbia a che fare con una sostanza del tutto innocua e salutare. Difatti, se da un lato alcuni oli essenziali possono potenzialmente esercitare azioni benefiche per l'organismo (purché correttamente utilizzati), dall'altro lato vi sono oli essenziali che non apportano alcun beneficio, o al contrario, possono risultare addirittura dannosi. Pertanto, come per qualsiasi altra forma di trattamento - naturale e di medicina tradizionale - l'aromaterapia non è esente da rischi. Gli oli essenziali utilizzati in quest'ambito, infatti, possono causare effetti indesiderati di diverso tipo (ad esempio, reazioni allergiche e di fotosensibilizzazione, irritazioni cutanee, ecc.) e il loro uso non è certo privo di controindicazioni (ad esempio, l'uso orale è generalmente controindicato in gravidanza). Inoltre, nel caso in cui si soffra di particolari malattie o disturbi e/o qualora ci si stia sottoponendo a terapie farmacologiche di qualsiasi tipo - prima di ricorrere a trattamenti aromaterapici e ad un qualsiasi tipo di impiego degli oli essenziali (orale, topico, inalazione, ecc.) - è assolutamente necessario e indispensabile chiedere il parere preventivo del proprio medico. Per approfondire: Effetti Collaterali degli Oli Essenziali