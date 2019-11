Effetti dell'Aromaterapia

Per qualsiasi dubbio e per il trattamento di qualsiasi tipo di disturbo o malattia, è necessario rivolgersi al proprio medico prima di sottoporsi a trattamenti alternativi come l'aromaterapia.

Le cure alternative non possono essere intese come sostituto della medicina tradizionale.

Le pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza medica, non sono state sottoposte a sufficienti verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o addirittura pericolose per la salute. Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo.

L'interesse per le medicine naturali e per l'aromaterapia in particolare è gradualmente aumentato nel corso degli anni, tanto che, al giorno d'oggi, sono molti gli individui che ricorrono all'uso di rimedi aromaterapici per trattare o alleviare piccoli disturbi.

È comunque bene precisare che ciascun individuo possiede un proprio bagaglio di reminiscenze olfattive in grado di evocare emozioni e sensazioni sia piacevoli che spiacevoli. Per fare un esempio pratico, l'essenza di lavanda è notoriamente utilizzata per rilassare e infondere tranquillità; tuttavia, alcune persone potrebbero associare alla fragranza di quest'olio essenziale brutti ricordi e sensazioni poco piacevoli che non infondono per nulla calma e tranquillità. Pertanto, il tipo di emozioni e sensazioni che una data essenza può far emergere nell'individuo sono soggettivi e possono differire in funzione del trascorso e dei ricordi della persona presa in considerazione.

Durante una seduta di rilassamento guidato, le suggestioni esterne più efficienti sono quelle che aggirano l'interferenza critica della mente conscia e razionale; ciò è quello che le essenze sembrano fare: dirigersi - attraverso l'olfatto - direttamente alla parte più interna del cervello . Tale parte corrisponde ad una struttura primitiva chiamata sistema limbico . Quest'ultimo è la porzione di cervello responsabile del controllo delle emozioni , degli stati d'animo e risulta strettamente integrata con le terminazioni olfattive; tant'è che alcuni considerano il naso come una sorta di "antenna emozionale" direttamente in contatto con il mondo esterno.

L'impiego di determinate essenze odorose (oli essenziali) durante la messa in pratica delle tecniche di rilassamento, non solo può facilitare la distensione, ma può evocare immagini, risvegliare ricordi, scatenare emozioni, svolgendo un ruolo chiave in quello che è il raggiungimento dello stato di tranquillità ricercato attraverso le suddette tecniche.

Attività sul Sistema Nervoso

Gli effetti dell'aromaterapia esercitati sul sistema nervoso possono essere differenti in funzione dell'olio essenziale o del profumo presi in considerazione.

I profumi e le essenze sono composti da miscele di differenti sostanze (principalmente volatili) responsabili sia della stessa fragranza emanata dal prodotto che degli effetti esercitati a livello del sistema nervoso centrale (attività neurotrope).

La tabella sotto riportata illustra gli effetti che essenze e profumi possono esercitare sul sistema nervoso centrale e quali sono i possibili composti ritenuti responsabili di questi stessi effetti. In particolare, verranno suddivisi gli oli essenziali cui vengono attribuite proprietà stimolanti il sistema nervoso centrale da quelli qui vengono attribuite proprietà sedative, ansiolitiche e antidepressive (queste ultime, non vanno intese come effetti farmacologici, ma come la capacità di esercitare un effetto calmante in presenza di sintomi ansiosi o depressivi; fermo restando che - in presenza di questo tipo di patologie psichiatriche - è necessario l'intervento del medico e la messa in pratica di un trattamento specifico e mirato di medicina tradizionale).

Ad ogni modo, va precisato che non sempre è possibile definire limiti precisi tra le due azioni neurotrope, calmante e stimolante. Infatti, mentre in alcune essenze si ha prevalenza di una delle due azioni, in altre (e sono la maggior parte) le due attività neurotrope sono connesse strettamente, tant'è che - a seconda dei dosaggi - un certo olio essenziale può avere effetti stimolanti piuttosto che calmanti e viceversa.

Effetto neurotropo Composti/Gruppi funzionali Essenze e profumi Effetto stimolante Funzioni aldeidiche (citral, citroneal, ecc.);

Funzioni fenoliche (eugenolo, timolo ecc.);

Acidi grassi ed aromatici (acetato di benzile e di amile, ecc.). Gelsomino, garofano. Effetto calmante Gruppi funzionali alcolici (borneolo, linalolo, mentolo, terpineolo ecc.);

Gruppi funzionali chetonici (canfora, jonone ecc.);

Esteri terpenici (acetato di bornile, di linalile, di geranile, di terpenile, ecc.). Fiori d'arancio, mughetto, magnolia, lillà, violette, origano, tiglio. Effetti ansiolitici Alcoli terpenici;

Esteri terpenici;

Chetoni terpenici. Bergamotto, cipresso, elicriso italico, lavanda, menta, mirto, mugo, neroli, petit-grain, rosa, salvia, valeriana. Effetti antidepressivi Aldeidi terpeniche;

Fenoli;

Esteri grassi ed aromatici. Arancio dolce, basilico, cannella, citronella, eucalipto, gelsomino, limone, rosmarino, sassofrasso, verbena, ylang-ylang

Altre possibili Attività degli Oli Essenziali

Nella tabella sottostante, invece, sono elencate altre attività potenzialmente esercitate dagli oli essenziali sull'organismo.

