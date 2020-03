Classificazione e Tipi A seconda della loro ubicazione le emorroidi vengono divise in emorroidi interne ed emorroidi esterne. Nel primo caso rimangono localizzate all'interno del canale anale, non sono visibili ad occhio nudo e sono generalmente indolori. Durante la defecazione possono uscire all'esterno (prolassare) per poi rientrare spontaneamente. Solo quando il prolassamento è completo o si associano a ragadi le emorroidi interne causano dolore Le emorroidi esterne sono invece visibili ad occhio nudo, si sviluppano vicino all'ano, fuoriescono facilmente ed appaiono come protuberanze dure e dolenti. In relazione all'entità della patologia le emorroidi vengono classificate in quattro gradi di gravità: Emorroidi di I grado : rimangono all'interno dell'ano e per questo sono visibili soltanto all'esame anoscopico. Il paziente si accorge della loro presenza per il sanguinamento, mentre il dolore è spesso assente

Emorroidi di II grado : normalmente rimangano all'interno e fuoriescono soltanto al momento della defecazione; rientrano spontaneamente, causando sanguinamento e fastidio

Emorroidi di III grado : prolassano all'esterno in maniera definitiva, tanto da necessitare di un intervento manuale per riposizionarsi all'interno del canale anale, generalmente sono dolorose

Emorroidi di IV grado: il prolasso e completo e le emorroidi si trovano perennemente all'esterno; non è possibile ricondurle all'interno con la semplice manovra manuale. Il dolore può comunque comparire, anche in maniera piuttosto intensa, in qualsiasi stadio della malattia emorroidiaria. La trombosi è per esempio una delle complicanze acute più frequenti che può colpire sia le emorroidi esterne, sia, più raramente, quelle interne. In questa situazione si assiste alla formazione di un trombo (coagulo di sangue) all'interno della varice infiammata, che si associa a rigonfiamento, prurito e dolore intenso. Il ripetersi di questi episodi rende necessario l'intervento di asportazione chirurgica delle emorroidi (emorroidectomia) che viene utilizzato anche per risolvere i casi più gravi (emorroidi di IV grado, sanguinamento eccessivo e persistente).

