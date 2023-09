Emorroidi: cosa sono? Perché si infiammano e quando preoccuparsi?

Cosa Sono le Emorroidi? Le emorroidi sono dei cuscinetti di tessuto riccamente vascolarizzato, presenti nella parte terminale del retto, vicino all'ano. Le emorroidi sono saldamente ancorate alla parete del canale anale, grazie a dei legamenti fibrosi che le mantengono in sede. In determinate circostanze, queste strutture possono infiammarsi e gonfiarsi oltre misura, divenendo visibili ad occhio nudo. Shutterstock La dilatazione e la flogosi delle emorroidi predispone a prolassi, sanguinamenti o trombi, cioè la formazione di coaguli di sangue al loro interno. In tutti questi casi, si parla di patologia emorroidaria o emorroidale. Nelle fasi iniziali, le emorroidi appaiono come protuberanze turgide e dolenti che fuoriescono dall'ano, accompagnate da bruciore e prurito. I fattori che concorrono a determinare l'infiammazione delle emorroidi sono diversi e comprendono la stitichezza cronica, le eccessive spinte per evacuare, la lunga permanenza seduti sul water, la dieta non equilibrata e la gravidanza. Anche se non rappresenta una grave condizione patologica, la malattia emorroidaria non dovrebbe essere trascurata. I casi più lievi possono essere gestiti, infatti, con una serie di attenzioni dietetiche ed igieniche e con l'applicazione topica di farmaci ad azione decongestionante. Tuttavia, un peggioramento dei sintomi associati alle emorroidi può rendere necessario il ricorso ad un intervento chirurgico. Emorroidi o Malattia Emorroidaria? Nel linguaggio comune, la malattia emorroidaria viene denominata "emorroidi". In realtà, si tratta di un termine improprio, in quanto le emorroidi (o plesso emorroidale) sono normalmente presenti all'interno del canale anale di tutte le persone. La loro funzione è quella di contribuire, assieme allo sfintere anale, all'evacuazione ed alla continenza, quindi alla capacità di trattenere feci, liquidi e gas. Le emorroidi sono in grado di dilatarsi e sgonfiarsi attraverso l'afflusso ed il deflusso del sangue al loro interno. Chiaramente, quando le emorroidi si gonfiano aumentano la propria continenza chiudendo l'ano. Viceversa, quando si svuotano, facilitano l'emissione delle feci all'esterno. Quando tali strutture subiscono delle modificazioni e vengono irritate, possono aumentare di volume e protrudere all'esterno dell'ano, producendo i sintomi caratteristici della malattia emorroidaria.

Classificazione e Tipi Tipi di Emorroidi Dal punto di vista anatomico, le emorroidi si distinguono in interne ed esterne. Le EMORROIDI INTERNE rimangono localizzate all'interno del canale anale, al di sopra di quella linea immaginaria, detta linea dentata o pettinea, che divide il canale anale in due parti a seconda della mucosa che lo riveste. Le emorroidi interne non sono visibili ad occhio nudo e sono generalmente indolori. Durante la defecazione possono uscire all'esterno (prolassare) per poi rientrare spontaneamente. Solo quando il prolasso è completo o si associano a ragadi le emorroidi interne causano dolore;

Le EMORROIDI ESTERNE sono situate, invece, più in basso, al di sotto di questa linea, ai margini dell'orifizio anale. Le emorroidi esterne sono visibili ad occhio nudo, si sviluppano vicino all'ano, fuoriescono facilmente ed appaiono come protuberanze dure e dolenti. Lo sapevate che… Una differenza importante tra i due tipi di emorroidi è la sensibilità dolorifica, dovuta proprio alla diversa sensibilità di rivestimento; la sensibilità dolorifica è infatti assente per le emorroidi interne, mentre è spiccata per quelle esterne. Gradi della Malattia Emorroidaria Esistono diverse tipologie di emorroidi , classificabili in base alla gravità del quadro clinico: Emorroidi di 1° grado : si verifica l'aumento di volume di uno o più cuscinetti emorroidari, che protendono nel lume anale, ancora senza prolasso al di fuori dello sfintere; per questo, sono visibili soltanto all'esame anoscopico. Le emorroidi di 1° grado provocano fastidio, prurito e possibile sanguinamento durante la defecazione, mentre il dolore è spesso assente.

Emorroidi di 2° grado : si assiste al prolasso emorroidario iniziale (cioè alla fuoriuscita delle emorroidi dal canale anale), ma solo in seguito a sforzi eccessivi, ad esempio durante la defecazione o il parto, con successiva riduzione spontanea una volta cessata la contrazione. In questo caso, oltre al sanguinamento, può essere presente anche prurito e perdita di secrezioni.

Emorroidi di 3° grado : il prolasso emorroidario risulta indipendente dallo sforzo. Le emorroidi possono essere riposizionate manualmente per rientrare all'interno del canale anale. Oltre ai precedenti disturbi, la sintomatologia prevede dolore e lieve perdita di feci all'esterno, con insudiciamento della biancheria.

Emorroidi di 4° grado: risultano completamente prolassate e non riposizionabili all'interno dell'ano, quindi rimangono sempre all'esterno. I sintomi comprendono dolore, prurito intenso ed incontinenza fecale. Il dolore può comunque comparire, anche in maniera piuttosto intensa, in qualsiasi stadio della malattia emorroidaria. La trombosi è per esempio una delle complicanze acute più frequenti che può colpire sia le emorroidi esterne, sia, più raramente, quelle interne. In questa situazione si assiste alla formazione di un trombo (coagulo di sangue) all'interno della varice infiammata, che si associa a rigonfiamento, prurito e dolore intenso. Il ripetersi di questi episodi rende necessario l'intervento di asportazione chirurgica delle emorroidi (emorroidectomia) che viene utilizzato anche per risolvere i casi più gravi (emorroidi di 4° grado, sanguinamento eccessivo e persistente).

Cause e Fattori di Rischio Shutterstock Le emorroidi sono dei cuscinetti di tessuto vascolare spugnoso, formato da capillari, arterie e, soprattutto, vene. Quando risultano gonfie, dolenti e/o sanguinanti, queste strutture indicano l'instaurarsi della malattia emorroidaria. Emorroidi: perché si sviluppano? La progressione della malattia emorroidaria si verifica, in ogni caso, per una congestione di sangue; in pratica, quest'ultimo si accumula nelle emorroidi, dilatandole e facendole scivolare verso il basso. Questo fenomeno favorisce da un lato la lesione delle pareti dei vasi e dall'altro tende a sfiancare i tessuti della regione ano-rettale, che si trovano costretti a sostenere un peso maggiore dato dal sangue accumulato. Come risultato, le vene emorroidarie tendono a protrudere verso l'esterno dallo sfintere anale, quindi a prolassare, trascinando con sé la mucosa che le ricopre. Quali sono le Cause delle Emorroidi? Le infiammazioni delle emorroidi possono interessare uomini e donne di diverse età, per svariati motivi. La malattia emorroidaria è multifattoriale, quindi provocata dalla combinazione di più concause, quali: Dieta non equilibrata e povera di fibre con scarso apporto di acqua : se la dieta non è equilibrata ed è povera di fibre, l'intestino non può funzionare correttamente. Ne conseguono alterazioni dell'alvo (stitichezza/diarrea) che risultano irritanti per il plesso emorroidale. Esistono, poi, alimenti che hanno un'azione irritante sulle emorroidi - come ad esempio insaccati, alcol, cioccolato, spezie e cibi piccanti - quindi possono innescare la dilatazione venosa ed agire da fattori scatenanti:

Stitichezza cronica : durante la defecazione, il maggiore sforzo e lo stare a lungo seduti sul wc favorisce l'irritazione delle emorroidi;

Gravidanza : in alcune circostanze, le donne diventano più vulnerabili alla malattia emorroidaria. In particolare, il sesso femminile può soffrire di emorroidi durante la gestazione o subito dopo il parto; questo accade sia per l'aumento di pressione pelvica associato alla presenza del feto, sia per i cambiamenti ormonali legati alla gravidanza stessa;

Abitudini di vita : sedentarietà, abitudine al fumo di tabacco e pratica di alcuni sport, come l'equitazione o il ciclismo;

Obesità e sovrappeso ;

Farmaci – in particolare: anticoncezionali e lassativi;

Altre patologie concomitanti, come l'ipertensione portale conseguente alla cirrosi epatica, alcune neoplasie pelviche o l'ipertrofia prostatica. Altri fattori causali o favorenti le emorroidi sono: Mantenimento della stazione eretta, per prolungati periodi di tempo;

Abitudine di stare a lungo seduti sul vaso sanitario , ad esempio per leggere;

Defecazioni troppo frettolose o rimandate per vari motivi;

per vari motivi; Predisposizione personale e familiare alla fragilità vasale ed alla tendenza alle varici, anche in altri distretti corporei. Emorroidi: chi è più a rischio? La malattia emorroidale è un problema diffuso che colpisce uomini e donne di diverse età. Secondo alcune stime, ne soffrirebbe circa il 5-10% degli adulti, mentre il 50% della popolazione ha sofferto, soffre o soffrirà di tale patologia. Meno frequenti al di sotto dei 30 anni, le emorroidi infiammate diventano piuttosto comuni dopo i 40/50 anni. In generale, le emorroidi sono più frequenti nei Paesi industrializzati, anche a causa dello stile di vita e delle abitudini alimentari.