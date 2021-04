Introduzione In questo articolo parleremo di eccesso proteico nella dieta, che potremmo definire come un'assunzione di tutte le proteine (non solo quelle animali) superiore al fabbisogno individuale e protratta in cronico. Shutterstock Più nel dettaglio, analizzeremo l'eventualità che l'eccesso di proteine nella dieta possa compromettere lo stato di salute e gli "eventuali" disordini correlati, sia nell'organismo sano, sia in quello malato. Prima di entrare nel dettaglio ovviamente, sarà comunque necessario fare una breve carrellata delle informazioni necessarie alla comprensione del testo. Non entreremo troppo nel dettaglio delle basi biochimiche e nutrizionali fondamentali, per le quali i gentili lettori potranno consultare un articolo specificamente dedicato. Per approfondire: Proteine

Turnover Principio del turnover proteico Turnover significa "ricambio", ovvero un processo che garantisce la piena funzionalità dei tessuti contenenti proteine di ogni genere. Anche le proteine hanno una "vita", che risulta breve o lunga a seconda della tipologia, della funzione, del livello di utilizzo ecc. Al termine di questo periodo, le proteine non più funzionali vengono scomposte (proteolisi) nei singoli amminoacidi (AA) e riciclati quanto più possibile per la costruzione di nuove proteine (proteosintesi). Nota: non tutti gli amminoacidi possono costituire le proteine, ma solo i 20 proteosintetici (ordinari), tra i quali rientrano anche gli essenziali (EAA, da 9 a 14 in tutto, a seconda della condizione), che includono ovviamente an che i 3 ramificati (BCAA). Com'è deducibile, una parte di questi AA verrà inesorabilmente perduta. Ciò sarebbe dovuto a vari fattori come: la compromissione della struttura molecolare, l'utilizzo in neoglucogenesi o chetogenesi da parte del fegato, l'ossidazione diretta a scopo energetico nei muscoli (dei ramificati) ecc. La perdita di AA definisce quindi il fabbisogno proteico, che tuttavia non deve rispettare solo un parametro quantitativo, ma anche qualitativo.

Eccesso Eccesso assoluto ed eccesso relativo L'eccesso consiste in una quantità superiore al fabbisogno. Tuttavia, le proteine alimentari possono subire destinazioni metaboliche diverse. Se la quantità di carboidrati e lipidi fosse adeguata, l'eventuale eccesso proteico sarebbe assoluto e provocherebbe un esubero calorico, determinando pertanto la conversione degli amminoacidi in acetil-coenzima A, poi in acidi grassi, i quali vengono depositati nel tessuto adiposo aumentando la massa grassa. Viceversa, colmando grazie a maggiori livelli di proteine un eventuale deficit di calorie e soprattutto di carboidrati, una parte degli AA fungerebbe da substrato per neoglucogenesi e chetogenesi. In tal caso, l'eccesso proteico sarebbe relativo (o percentuale), con un impatto diverso sul peso corporeo in base al bilancio energetico. Questo potrebbe rimanere stabile o scendere, a seconda che la dieta risulti normocalorica o ipocalorica. Perché abbiamo fatto questa distinzione? Semplicemente per comprendere meglio i meccanismi che possono stare alla base di eventuali problematiche legate all'eccesso.

Cosa Avviene Cosa avviene mangiando troppe proteine? In entrambi i casi menzionati sopra, gli AA in eccesso devono essere processati dal fegato, che provvederà a rimuoverne i gruppi azotati immettendoli poi nel circolo sanguigno. L'espulsione degli stessi avverrà invece con le urine, grazie all'azione filtrante dei reni. Per di più, nel caso di un eccesso proteico relativo o percentuale, sempre nel fegato, molti AA subiscono la conversione in glucosio o corpi chetonici. Questi ultimi, che vengono in parte usati a scopo energetico, accumulandosi necessitano di un'ulteriore azione filtrante da parte dei reni. In definitiva, entrambe le situazioni richiedono un aumento dell'impegno di fegato e reni, ulteriormente superiore in caso di chetogenesi. Come incide l'attività fisica in tutto questo? Dipende. Stimolando la costruzione anabolica del tessuto contrattile e compensando il catabolismo esercizio-indotto, aumenta il fabbisogno proteico partecipando a depositare maggiori livelli di AA nel turnover. Tuttavia, se protratta con carichi allenanti eccessivi, e soprattutto in caso di dieta ipocalorica, ancor peggio se ipoglucidica (low-carb), può incrementare sia il lavoro del fegato che quello dei reni. Non di meno, il movimento determina sudorazione, un'altra importante via di eliminazione di acqua e minerali. Giungiamo dunque alla domanda fatidica: l'eccesso di proteine nella dieta fa male? Per approfondire: Dieta Iperproteica

Fegato e Reni Troppe proteine: carico o sovraccarico di fegato e reni? "Tagliando la testa al toro", in un soggetto sano e mediamente dotato in termini di funzionalità epato-renale, pur comportando un aumento dei processi epatici e dell'escrezione renale, l'eccesso di proteine nella dieta non costituisce un serio rischio per la salute . Ciò vale anche per un eventuale incremento dei corpi chetonici i quali, nel soggetto privo di patologie, pur avendo degli effetti avversi, non raggiungono mai livelli tali da indurre un'acidosi metabolica pericolosa . Fegato e reni si adattano rapidamente ad un maggior impegno, per quanto elevato possa essere. Per approfondire: Dieta Chetogenica

Calcio e Ossa Eccesso di proteine, escrezione del calcio e salute delle ossa L'aumento della filtrazione renale dovuta all'eccesso proteico impone una maggior escrezione sia d'acqua, sia di minerali; tra questi (sodio, potassio, fosforo ecc.), desta maggiori preoccupazioni l'espulsione di calcio (calciuria). Questo tuttavia, difficilmente scenderà a livelli critici nel plasma, poiché l'organismo ne aumenta di riflesso l'assorbimento intestinale. Per andare incontro a carenza, oltre ad esagerare con le proteine, sarebbe indispensabile una carenza cronica degli stessi.

Tumori Eccesso di proteine e tumori Molti hanno ipotizzato, vista una certa tendenza statistica, che l'eccesso di proteine nella dieta possa aumentare il rischio di tumori. In realtà, si è visto che tali circostanze vanno a manifestarsi nella popolazione che consuma più prodotti arrostiti o fritti, e salumi. Ciò è dovuto all'effetto venefico che i residui della carbonizzazione, elevati nei prodotti cotti alla griglia, fritti o alla piastra, esercitano sulla mucosa del tubo digerente. Non solo. I nitriti, molecole già presenti in natura ma anche utilizzate come conservanti negli insaccati, una volta nello stomaco possono reagire con le ammine formando le cosiddette nitrosammine. Ad alti livelli di questi composti sono attribuibili proprietà cancerose, che interessano sempre la mucosa del tubo digerente.

Chi è a Rischio? Per chi l’eccesso proteico può risultare pericoloso? Ovviamente per i soggetti già compromessi. A risultare particolarmente vulnerabili sono le persone con scompensi della funzionalità epatica ma soprattutto renale, quindi gli insufficienti propriamente detti, i malati di tumore agli stessi organi e i mono-rene. Da reputare "a rischio" anche i soggetti con un trascorso patologico, seppur guariti e apparentemente sani. È raccomandabile estrema cautela anche nei diabetici tipo 2, soprattutto se gravi o scarsamente compensati anche con l'uso di farmaci.