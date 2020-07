Dolore al Petto Sinistro: Cause e Quando Preoccuparsi

Generalità Il dolore al petto sinistro è una manifestazione clinica comune a diverse condizioni, alcune delle quali anche molto serie. Shutterstock A seconda delle cause scatenanti, questa sensazione dolorosa può essere acuta, sorda, bruciante, simile a un'accoltellata oppure pressante.

Tra le condizioni potenzialmente responsabili di un dolore al petto sinistro, figurano: le malattie cuore, le malattie polmonari, le fratture costali, gli infortuni ai muscoli pettorali o intercostali, le infezioni da Herpes zoster e la mastite (nelle donne).

In presenza di dolore al petto sinistro, la terapia varia in funzione delle cause scatenanti.

Cos'è Dolore al Petto Sinistro: Cos’è Il dolore al petto sinistro, o dolore toracico sinistro, è un sintomo osservabile in diverse condizioni morbose, alcune delle quali anche molto gravi.

La possibile zona d'interesse è l'area che, sul lato sinistro della parte anteriore del tronco, si estende dalla base del collo al limite superiore dell'addome. Anatomia del Torace Sinistro: Organi e altre Strutture Anatomiche La porzione sinistra del torace comprende organi, vasi sanguigni, ossa, muscoli e strutture nervose. Sulla superficie esterna, si segnalano la mammella sinistra e, ovviamente, la pelle; internamente, invece, trovano posto due organi vitali come il cuore e il polmone sinistro, i vasi sanguigni che giungono e dipartono dal cuore (aorta, arteria polmonare sinistra e vene cave), le costole del lato sinistro del corpo, la clavicola sinistra, la porzione sinistra dello sterno, i muscoli pettorali sinistri, i muscoli intercostali sinistri, la metà sinistra del diaframma e un'ampia rete di nervi.

Caratteristiche Dolore al Petto Sinistro: Caratteristiche Il dolore al petto sinistro presenta connotati diversi a seconda della causa che l'ha provocato: Durante un infarto del miocardio o in presenza di angina pectoris, ricorda una sensazione pressante, schiacciante oppure di qualcosa che spreme.

È importante segnalare che, in caso di infarto del miocardio la sua severità non è per forza correlata alla gravità della sofferenza in atto: episodi molto gravi di attacco di cuore, infatti, possono determinare soltanto una lieve dolenzia, mentre infarti miocardici non gravi possono provocare un'intensa sensazione dolorosa.

È importante segnalare che, in caso di infarto del miocardio la sua severità non è per forza correlata alla gravità della sofferenza in atto: episodi molto gravi di attacco di cuore, infatti, possono determinare soltanto una lieve dolenzia, mentre infarti miocardici non gravi possono provocare un'intensa sensazione dolorosa. Nella pericardite, tende a essere acuto e costante; inoltre, può capitare che peggiori in occasione di respiri profondi, durante la deglutizione del cibo o quando il paziente è in posizione distesa sulla schiena.

Nelle cardiomiopatie, la dolenzia è pressante ed tipicamente soggetta a peggioramenti dopo i pasti abbondanti e gli sforzi fisici.

Durante le pleuriti, è acuto e presenta la tendenza a peggiorare durante i respiri profondi e in occasioni di colpi di tosse o starnuti.

Durante le polmoniti, è spesso una sensazione dolorosa sorda e profonda.

Gli episodi di pneumotorace producono un dolore improvviso.

Le fratture costali causano un dolore sordo e costante, che peggiora tipicamente durante i respiri profondi (in quanto questi comportano il movimento delle costole, comprese quelle fratturate).

Negli infortuni dei muscoli del petto, la sensazione dolorosa può essere acuta o sorda, intermittente o continua; le caratteristiche dipendono strettamente dall'entità dell'infortunio (uno strappo causa un dolore più fastidiosa di una contrattura).

L'ansia o l'attacco di panico tendono a provocare una sensazione dolorosa acuta e lancinante, persistente, simile a uno spasmo, bruciante e sordo, oppure pressante.