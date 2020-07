Dolore al Petto Destro: Cause e Quando Preoccuparsi

A seconda delle cause scatenanti, questa sensazione dolorosa può essere acuta, sorda, bruciante, pressante; inoltre, può avere carattere persistente o transitorio. Tra le condizioni potenzialmente responsabili di un dolore al petto destro, figurano: le malattie polmonari , la pancreatite, le patologie della cistifellea, le fratture costali , gli infortuni ai muscoli pettorali o intercostali, le infezioni da Herpes zoster e la mastite (nelle donne). In presenza di dolore al petto destro, la terapia varia in funzione delle cause scatenanti.

Cause

Dolore al Petto Destro: le Cause

Le cause di dolore al petto destro sono diverse.

Tra i principali fattori scatenanti, rientrano:

Le malattie polmonari che interessano anche o solo il polmone destro;

Gli episodi di pancreatite;

Le patologie della cistifellea e delle vie biliari;

Le fratture costali localizzate sul lato destro del torace;

L'infortunio dei muscoli pettorali e/o intercostali posti sul lato destro del torace;

Le infezioni da Herpes zoster che si manifestano sul lato destro del torace;

Gli episodi di mastite che riguardano la mammella destra.

È da segnalare, inoltre, che il dolore al petto destro può essere dovuto anche ad attacchi di panico o all'ansia.

Altre Cause di Dolore al Petto:

Dolore al Petto Destro e Malattie Polmonari

Tra le malattie polmonari che causano dolore al petto destro, rientrano:

Pleurite

La pleurite è l'infiammazione della pleura; la pleura è quella sottile membrana con funzione protettiva, che avvolge i polmoni e si dispone nelle cavità in cui alloggiano quest'ultimi.

Tra le cause di pleurite, figurano:

Polmonite

La polmonite è l'infiammazione dei polmoni.

In genere, le polmoniti sono dovute a infezioni batteriche (es: Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) virali (virus dell'influenza, Adenovirus, Coronavirus) o fungine (es: Aspergillus fumigatus); più raramente, all'inalazione di sostanze tossiche od oggetti, oppure all'uso del ventilatore meccanico.

Shutterstock

Embolia Polmonare

L'embolia polmonare è quello stato patologico contraddistinto dall'ostruzione di una delle due arterie polmonari o di una delle ramificazioni di quest'ultime; le arterie polmonari e le loro diramazioni sono il complesso di vasi sanguigni deputati a trasportare nei polmoni, per il processo di ossigenazione, il sangue povero di ossigeno in uscita dal ventricolo destro del cuore.

Nella maggior parte dei casi, l'elemento che ostacola il passaggio del sangue – il cosiddetto embolo – è un coagulo di sangue derivante da un fenomeno trombotico in sede periferica; tuttavia, l'embolia polmonare può essere dovuta anche a emboli estranei alla normale composizione sanguigna (embolia polmonare non trombotica), come una bolla d'aria, un grumo di grasso, un cristallo di colesterolo, un grumo di liquido amniotico o un granulo di talco.

Pneumotorace

Il pneumotorace è l'infiltrazione anomala di aria all'interno delle cavità pleuriche, con conseguente collasso di uno dei due polmoni.

In genere, il pneumotorace è la conseguenza di un trauma toracico.

Ipertensione Polmonare

L'ipertensione polmonare è una grave condizione morbosa, caratterizzata dall'innalzamento persistente della pressione sanguigna all'interno delle arterie polmonari e all'interno delle cavità destre del cuore (atrio e ventricolo di destra).

In genere, a provocare uno stato di ipertensione polmonare è un'alterazione che riguarda le pareti delle arterie polmonari e che causa il restringimento del lume interno di quest'ultime.

Dolore al Petto Destro e Pancreatite

Shutterstock

La pancreatite è l'infiammazione del pancreas.

Questa condizione può essere acuta oppure cronica: la pancreatite acuta si caratterizza per un'insorgenza violenta e improvvisa, per una sintomatologia molto intensa e per una breve durata; la pancreatite cronica, invece, si contraddistingue per una comparsa più graduale, per sintomi più tenui e per una lunga durata.

La pancreatite riconosce diverse cause, tra cui:

Dolore al Petto Destro e Patologie della Cistifellea e delle Vie Biliari

La più diffusa problematica alla cistifellea e alle vie biliari è la condizione nota come calcoli biliari (o calcoli della cistifellea).

Costituiti in prevalenza da colesterolo e in misura minore da sali di calcio e bilirubina, i calcoli biliari sono piccoli aggregati solidi, capaci di ostruire il deflusso biliare e provocare, per effetto di ciò, una serie di sintomi e disturbi tra cui una forte sensazione dolorosa alla porzione destra del torace.

Possono favorire la formazione dei calcoli biliari vari fattori, tra cui:

Dolore al Petto Destro e Fratture alle Costole

Le fratture costali, o fratture alle costole, sono infortuni abbastanza comuni, che consistono nella rottura più o meno grave delle coste del torace.

Nella maggior parte dei casi, sono il risultato di severi traumi al torace, conseguenti per esempio a incidenti automobilistici, scontri di gioco durante sport di contatto ecc.; più raramente, sono dovuti a forti colpi di tosse o alla ripetizione di determinati movimenti che sottopongono a stress una particolare regione della gabbia toracica (di cui le coste fanno parte).

Dolore al Petto Destro e Infortuni Muscolari

Gli infortuni muscolari consistono in contratture, stiramenti o strappi e possono interessare i muscoli pettorali o i muscoli intercostali.

In genere, gli infortuni a carico dei muscoli del petto, sia a destra che a sinistra del tronco, sono dovuti a forti traumi al torace o a bruschi movimenti con il busto.

È doveroso segnalare che infortuni gravi ai muscoli pettorali o intercostali sono alquanto rari.

Dolore al Petto Destro e Herpes zoster

Herpes zoster, o Fuoco di Sant'Antonio, è una malattia infettiva, provocata dallo stesso virus che causa la varicella: il virus varicella-zoster o herpes virus umano 3.

Herpes zoster un'infezione tipica delle persone adulte, che provoca tipiche macchie rosse pruriginose e spesso anche dolorose a livello del tronco e del petto.

Dolore al Petto Destro e Mastite

Shutterstock

In medicina, il termine mastite indica l'infiammazione, generalmente di natura infettiva, del tessuto mammario.

Gli episodi di mastite sono tipici delle donne e si verificano, in genere, durante l'allattamento (anche se non è escluso che possano aver luogo anche in altre fasi della vita).

Dolore al Petto Destro e Ansia

Il dolore al petto destro che compare durante un attacco d'ansia o di panico non riflette, ovviamente, un malfunzionamento o un'alterazione di organi con sede toracica, ma è soltanto la conseguenza di problemi di natura psico-emotiva che, per ragioni ancora sconosciute, si manifestano con una dolenzia.