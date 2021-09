Dolore al Ginocchio nella Pallavolo: Cause e Rimedi

Introduzione Come tutti gli sport, anche la pallavolo può causare piccoli acciacchi o grossi infortuni. Il ginocchio è una delle articolazioni maggiormente interessate dal sovraccarico funzionale di questa attività e, com'è logico dedurre, si tratta anche di un distretto spesso dolente. Shutterstock In questo articolo parleremo più dettagliatamente delle algie patello-femorali e delle nuove strategie di prevenzione-trattamento, evidenziando il ruolo di quelli che potremmo definire i due fattori più spesso responsabili: il legamento crociato anteriore e la debolezza del quadricipite femorale. Per ragioni di tempo e spazio, non tratteremo la struttura articolare del ginocchio - esaurientemente spiegata in altri articoli come questo: Dolore al Ginocchio - così come la descrizione del gioco della pallavolo. E' infatti noto a tutti che la componente principale di tale disciplina è il salto. Il più delle volte, sia in partita che in allenamento, l'espressione di questo gesto è di tipo esplosivo, di per sé rischioso per l'integrità delle varie strutture, sia in acuto che in cronico. Esistono però ulteriori fattori di rischio o comunque predisponenti, come ad esempio il sesso femminile. Scopriamo perchè.

Allenare il Salto Come si allena il salto nella pallavolo? Nell'allenamento della pallavolo, gli esercizi prediletti per migliorare il gesto del salto sono: Squat jump (SJ)

Counter mouvement jump (CMJ)

Drop jump (DJ)

½ squat

¼ squat

Pliometria Ovviamente, con carichi variabili e movimenti adattati a seconda dell'esercizio effettuato e della biomeccanica soggettiva. Nella realtà però, questo accorgimento è adottato solo da pochi centri veramente all'avanguardia e con tecnici estremamente preparati. Questo è ovviamente un fattore di rischio generale, per soggetti giovani e meno giovani, maschi o femmine. Le ragazze tuttavia, presentano un rischio superirore rispetto ai ragazzi; nel prossimo paragrafo scopriremo meglio perchè.