Diverticolite: quali sono i sintomi e come si presenta, cause e quali cibi evitare

La diverticolite (diverticulitis, in inglese) è una malattia gastrointestinale caratterizzata dall'infiammazione dei diverticoli, cioè sacche "anomale" create dall'invaginazione della mucosa del colon, ad eziologia infettiva.

La presenza multipla di diverticoli - che, per alcuni specialisti, potrebbero scatenare diarrea anche senza infezione - ma comunque non interessata da infiammazione/infezione, è detta diverticolosi.

La diverticolite si presenta tipicamente con il dolore al basso ventre, più spesso ad esordio improvviso - anche se talvolta la comparsa può manifestarsi nell'arco di alcuni giorni.

Altri sintomi della diverticolite possono essere: nausea, diarrea o stitichezza. La presenza di febbre o sangue nelle feci indica una complicazione della malattia. Non sono rare le recidive e gli attacchi ripetuti.

La diverticolite ha cause ancora non del tutto note. Sono stati d'altro canto identificati alcuni fattori di rischio, quali: obesità, sedentarietà, fumo di sigaretta, storia familiare per diverticolite e uso intenso di antinfiammatori non steroidei (FANS). In passato si credeva che anche la dieta povera di fibre potesse avere un ruolo determinante; oggi questa correlazione è più debole.

Shutterstock

La diagnosi di diverticolite viene in genere confermata dalla TC, sebbene possano essere di supporto anche gli esami del sangue, la colonscopia o altri esami del tratto gastrointestinale inferiore. Per evitare complicazioni, è abbastanza importante che avvenga precocemente la diagnosi differenziale rispetto alla sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Questo perché la diverticolite necessita di un intervento precoce, per evitare che l'infezioni si aggravi.

La prevenzione di diverticolite si focalizza sui maggiori fattori di rischio, come l'obesità, l'inattività e il fumo. Anche l'uso dei farmaci mesalazina e rifaximina sembra utile alla prevenzione degli attacchi nei soggetti affetti da diverticolosi.

In passato si reputava che una buona misura preventiva sulle acuzie fosse escludere dalla dieta tutto ciò che non risulti perfettamente masticabile e riducibile in polvere; ad esempio piccoli semi e acheni (ad es. dei kiwi), frutta a guscio e semi oleosi in genere (mandorle, semi di girasole, sesamo ecc.), e addirittura la buccia di frutta e verdura. Oggi questa correlazione è stata smentita.

La cura degli attacchi lievi di diverticolite è costituita dall'uso di farmaci antibiotici, assunti per via orale, associato al consumo provvisorio di una dieta liquida. Nei casi più gravi possono essere raccomandati antibiotici per via endovenosa, il ricovero ospedaliero e il digiuno. Le complicanze gravi, come la formazione di ascessi, fistole e la perforazione del colon possono richiedere la chirurgia.

Il valore preventivo e terapeutico dei probiotici non è chiaro.

La diverticolite è comune nel mondo occidentale, dove il 35% delle persone soffre di diverticolosi, e rara in Africa e in Asia, dove invece ne soffre meno dell'1% (dal 4 al 15% di queste potrebbe sviluppare diverticolite). Nel Nord America e in Europa il dolore addominale è solitamente localizzato nella parte inferiore sinistra (colon sigmoideo), mentre in Asia è solitamente localizzato a destra (colon ascendente). La malattia diventa più frequente con l'età, variando dal 5% per i soggetti sotto i 40 anni al 50% sopra i 60 anni. Inoltre è diventata più comune in tutte le parti del mondo (forse per l'aumento delle diagnosi e dei fattori di rischio). Nel 2003 in Europa ha provocato la morte di circa 13.000 persone. È la malattia anatomica più frequente del colon.

