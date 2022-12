Le distorsioni al ginocchio sono infortuni molto comuni in ambito sportivo , soprattutto tra coloro che praticano attività come calcio, rugby, pallacanestro o sci, durante le quali sono previsti corse con cambi di direzione, balzi , salti, atterraggi violenti ecc.; le distorsioni al ginocchio, tuttavia, interessano, con una frequenza per nulla trascurabile, anche le persone anziane , le quali, in conseguenza della loro età, sono più soggette a cadute accidentali.

Tra le opzioni terapeutiche a disposizione di chi ha subìto una distorsione al ginocchio, rientrano sia terapie conservative , che terapie chirurgiche ; le prime sono ideali per le lesioni legamentose di lieve entità e per lesioni di gravità intermedia dei soli legamenti collaterali; le seconde, invece, sono indicate in tutti i casi di lesione grave (rottura) dei legamenti crociati anteriore o posteriore e dei legamenti collaterali mediale o laterale.

Il trattamento della distorsione al ginocchio varia in relazione all'entità dell'infortunio (quindi in base alla gravità della lesione legamentosa) e al tipo di legamento interessato dall'evento lesivo.

Come affermato in precedenza, la chirurgia è indicata per la cura delle distorsione al ginocchio in presenza di lesioni gravi dei legamenti crociati anteriore o posteriore e dei legamenti collaterali mediale o laterale.

La terapia chirurgia per la distorsione al ginocchio consiste in un intervento di artroscopia , finalizzato alla riparazione del legamento danneggiato e di eventuali altre strutture articolari coinvolte nell'infortunio.

Terapia Legamento per Legamento

Trattamento Distorsioni Legamento Crociato Anteriore

Per le lesioni di lieve entità del legamento crociato anteriore e per quelle gravi che riguardano persone anziane, è prevista la terapia conservativa; in siffatte circostanze, gli esperti del settore caldeggiano fortemente il rinforzo del muscolo quadricipite femorale e il suo allenamento periodico, così da fornire al ginocchio infortunato un aiuto importante alla sua stabilità e mobilità.

Per le lesioni severe del legamento crociato anteriore (ossia quelle con rottura della banda legamentosa), invece, è necessario l'intervento chirurgico riparativo in artroscopia; la necessità di intervenire chirurgicamente si spiega con il fatto che il legamento crociato anteriore manca, in quanto struttura non vascolarizzata, della capacità di andare incontro a guarigione spontanea, quando è oggetto di lesione.

Dopo l'intervento chirurgico di riparazione del legamento crociato anteriore, il paziente deve seguire un seguire uno specifico programma fisioterapico di riabilitazione.

Cosa fare se la Lesione è parziale? L'incapacità da parte del legamento crociato anteriore di guarire spontaneamente non costituisce un particolare problema in caso di lesioni lievi, in quanto la banda legamentosa ha mantenuto, nonostante tutto, buona parte delle sue fibre intatte. Chiaramente, però, il ginocchio coinvolto è più debole di un ginocchio sano; pertanto, chi è reduce da tali infortuni deve prestare massima attenzione alle attività che pratica, in quanto è a rischio di peggiorare la lesione legamentosa (questo è il motivo per cui gli esperti consigliano di rinforzare il muscolo quadricipite e mantenerlo tonico con allenamenti periodici).

Trattamento Distorsioni Legamento Crociato Posteriore

In caso di distorsioni al ginocchio con lieve interessamento del legamento crociato posteriore, i medici tengono a propendere per un trattamento conservativo, che punti al rinforzo del muscolo quadricipite femorale (esattamente come accade in caso di distorsioni lievi del legamento crociato anteriore).

Quando invece la distorsione al ginocchio con interessamento del legamento crociato posteriore è severa, sono costretti a intervenire chirurgicamente in artroscopia, allo scopo di riparare la banda legamentosa; come nel caso delle lesioni gravi del legamento crociato anteriore, l'obbligatorietà alla chirurgia è dovuta al fatto che il legamento crociato posteriore manca della vascolarizzazione che gli permette di autorigenerarsi in caso di lesione.

Dopo l'artroscopia per la riparazione del legamento crociato posteriore, il paziente è tenuto a seguire uno specifico programma fisioterapico di riabilitazione.

Lo sapevi che… Le distorsioni al ginocchio con interessamento del legamento crociato posteriore sono abbastanza rare: costituiscono infatti soltanto il 5-10% di tutte distorsioni che riguardano il ginocchio.

Trattamento Distorsioni Legamento Collaterale Mediale

Per le distorsioni del legamento collaterale mediale di grado I e II, il trattamento indicato è di tipo conservativo; nella fattispecie, sono previsti: riposo con immobilizzazione dell'articolazione, ghiaccio, compressione, elevazione e fisioterapia riabilitativa.

Per le distorsioni del legamento collaterale mediale di grado III, invece, la cura indicata è chirurgica e consiste in un intervento di suturazione o rinforzo della banda legamentosa lesionata.

È da segnalare che, diversamente dal legamento crociato anteriore e dal legamento crociato posteriore, il legamento collaterale mediale gode della capacità di autorigenerarsi in caso di lesioni a suo carico, salvo queste non siano totali.

Trattamento Distorsioni Legamento Collaterale Laterale

Per le distorsioni del legamento collaterale laterale di grado I e II, la terapia indicata è di tipo conservativo; nella fattispecie, sono previsti: riposo con immobilizzazione dell'articolazione, ghiaccio, compressione, elevazione e fisioterapia riabilitativa.

Per le distorsioni del legamento collaterale mediale di grado III, invece, la cura indicata è chirurgica e consiste in un intervento di rinforzo o trapianto della banda legamentosa lesionata (il trapianto prevede, generalmente, il prelievo di un tendine dei muscoli ischiocrurali).

