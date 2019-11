Distorsione al Ginocchio: Cos'è e Cause

Particolarmente frequenti tra gli sportivi, le distorsioni al ginocchio possono essere dovute, sostanzialmente, a due fenomeni: il movimento innaturale dell'articolazione oppure a un trauma. La distorsione al ginocchio è responsabile di: dolore locale (quindi al ginocchio), gonfiore locale, ridotta mobilità articolare , ecchimosi locale, instabilità articolare e rumori dall'articolazione, quando quest'ultima è sottoposta a movimenti. Per la diagnosi di distorsione al ginocchio sono fondamentali l'esame obiettivo, l' anamnesi e un esame di diagnostica per immagini, quale la risonanza magnetica al ginocchio. Il trattamento della distorsione al ginocchio varia in funzione della gravità dell'infortunio; a seconda dei casi, infatti, potrebbe essere conservativo oppure chirurgico.

Cos'è una Distorsione al Ginocchio?

La distorsione al ginocchio è un infortunio articolare che si caratterizza per un danno più o meno esteso a uno o più legamenti del ginocchio.

Le distorsioni al ginocchio sono infortuni molto comuni in ambito sportivo, soprattutto tra coloro che praticano attività come il calcio, il rugby, la pallacanestro o lo sci, attività durante le quali sono previsti corse con cambi di direzione, balzi, salti, atterraggi violenti ecc.; le distorsioni al ginocchio, tuttavia, interessano anche, con una frequenza per nulla trascurabile, le persone anziane, le quali, in conseguenza della loro età, sono più soggette a cadute accidentali.

Cos'è una distorsione? Il termine "distorsione" definisce tutti quei danni alle articolazioni sinoviali che scaturiscono da una modificazione temporanea dell'anatomia articolare.

Le distorsione sono infortuni articolari dovuti per lo più a traumi o a movimenti innaturali, che si caratterizzano per la perdita di integrità da parte di componenti come i legamenti, la capsula articolare, la cartilagine articolare, i tendini e/o le borse sinoviali).

I Legamenti del Ginocchio: un breve ripasso

Per capire cos'è esattamente una distorsione al ginocchio, occorre ripassare a grandi linee l'anatomia dei legamenti che stabilizzano il ginocchio, ossia l'importante articolazione situata tra coscia e gamba.

I principali legamenti del ginocchio sono quattro e sono prendono il nome di:

Legamento crociato anteriore (o LCA);

(o LCA); Legamento crociato posteriore (o LCP);

(o LCP); Legamento collaterale mediale o interno (o LCM);

(o LCM); Legamento collaterale laterale o esterno (o LCL).

Ognuno di questi legamenti interviene in fasi particolari del movimento del ginocchio.

I legamenti crociati anteriore e posteriore proteggono l'articolazione di riferimento durante le sollecitazioni che avvengono lungo l'asse antero-posteriore; i legamenti collaterali, invece, neutralizzano le sollecitazioni imposte in direzione mediale (per la precisione LCM) e laterale (per la precisione LCL).

