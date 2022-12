Distorsione al Ginocchio: Sintomi e Diagnosi

Introduzione

La distorsione al ginocchio è un infortunio articolare che si caratterizza per un danno più o meno esteso a uno o più legamenti del ginocchio, il cui compito è quello di stabilizzare l'articolazione.

Le distorsioni al ginocchio sono infortuni molto comuni in ambito sportivo, soprattutto tra coloro che praticano attività come il calcio, il rugby, la pallacanestro o lo sci, durante le quali sono previsti corse con cambi di direzione, balzi, salti, atterraggi violenti ecc.; le distorsioni al ginocchio, tuttavia, interessano, con una frequenza per nulla trascurabile, anche le persone anziane, le quali, in conseguenza della loro età, sono più soggette a cadute accidentali.

Per ripassare: