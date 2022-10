In queste operazioni, per la maggior parte degli studiosi, lo spazzolino elettrico si dimostra più performante rispetto agli spazzolini manuali, dal momento che le testine sono progettate per far sì che le setole roteino, vibrino e oscillino ad una certa frequenza, rimuovendo la placca in zone difficilmente raggiungibili.

Questo strumento è in grado di rimuovere efficacemente placca e residui di cibo tra dente e dente, riducendo il rischio di carie e altre infezioni del cavo orale.

Queste ultime funzionalità sono molto apprezzate negli spazzolini elettrici dedicati ai bambini , dal momento che aiutano a monitorare come il bambino approcci a questo strumento. Inoltre le applicazioni forniscono tutorial e giochini per la durata necessaria alla pulizia, aiutando il bambino a rendere piacevole questa abitudine quotidiana.

Alcuni modelli hanno delle funzionalità aggiuntive che rendono l'esperienza quotidiana di igiene orale casalinga un qualcosa che va oltre il semplice dovere quotidiano: questi spazzolini possono avere sensori di pressione che segnalano se si stia usando troppa forza - ed evitare quindi danni allo smalto dei denti - o se si stia applicando la giusta angolazione , oppure timer che aiutano a tener conto di quanto tempo si stia spazzolando ciascun quadrante della bocca. E ancora, promemoria digitali per sostituire la testina al momento giusto e applicazioni che forniscono in digitale tutti questi dati grazie alla funzione Bluetooth.

Spazzolino elettrico: i 5 migliori per adulti

Oltre che nelle farmacie e nei negozi di elettrodomestici, anche online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di spazzolino elettrico, diversi per tipo di testina, costo e caratteristiche tecniche e di utilizzo. Di seguito, una selezione di quelli per adulti meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Oral-B Cross Action Vitality 100

Il bestseller assoluto della categoria è un modello base tra i tanti proposti da Oral-B, vero e proprio brand di riferimento del segmento. Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality 100 offre una pulizia ottimale clinicamente testata rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Il timer sul manico aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti, come raccomandato dai dentisti: vibra ogni 30 secondi per avvisare di cambiare l'area che si sta spazzolando.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

Il "rivale" più vicino alla gamma di Oral-B è questo prodotto di Philips, il Sonicare ProtectiveClean 4500, che permette di ottenere una pulizia profonda e un sorriso più bianco. Grazie alla tecnologia sonica, la testina dello spazzolino si muove ad alta frequenza (fino a 62.000 movimenti al minuto), direzionando il fluido tra gli spazi interdentali. Il movimento sonico crea delle sottili microbolle di ossigeno che puliscono delicatamente e in profondità. Grazie alle diverse modalità, permette di ottenere una pulizia personalizzata: Clean per la pulizia quotidiana, White per rimuovere le macchie superficiali. La tecnologia BrushSync Reminder avvisa quando è il momento di cambiare la testina.

Oral-B iO 9

E poi c'è il non plus ultra, il top della categoria: parliamo di un altro modello di Oral-B, l'iO 9. Questo modello "luxury" utilizza la tecnologia magnetica iO, combinando l'esclusiva testina rotonda con delicate micro-vibrazioni. In più, grazie all'Intelligenza Artificiale, monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidando chi lo usa verso una pulizia completa. Il display interattivo a colori segnala informazioni importanti, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione della testina. Le modalità di pulizia sono addirittura sette: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Super Delicata, Nettalingua.

Ecco gli altri spazzolini elettrici per adulti che riscontrano il maggior numero di consensi tra quelli disponibili per l'acquisto online: