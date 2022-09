Ogni tipo di problematica ha i suoi rimedi , che non prescindono mai da una visita presso il medico curante o professionisti in grado di valutare eventuali patologie o correzioni specifiche.

Esistono anche protezioni tubolari ritagliabili con gel interno e tessuto elastico esterno, indicate per le dita dei piedi e adatte per ridurre sfregamenti o ispessimenti cutanei, per lenire il fastidio associato alla presenza dei calli, per proteggere da traumatismi esterni e per prevenire la formazione di vesciche.

Per prevenirne la formazione è molto utile indossare scarpe che permettano di ridurre la pressione e lo sfregamento delle dita e dell'avampiede. Oltre a creme specifiche per prevenire l'inspessimento della pelle, si può anche utilizzare pietra pomice o cerotti contenenti agenti esfolianti (come l'acido salicilico) in grado di esfoliare la pelle eliminando gli strati più esterni e facilitando quindi la rimozione di questi fastidiosi inestetismi.

La pressione costante o occasionale di scarpe scomode e che non calzano correttamente comporta la formazione di calli , piccole zone indurite della pelle più profonde e che si sviluppano in aree piccole, circolari e ben definite di pelle ispessita, o i duroni che sono invece più superficiali e occupano zone più estese.

Per i piedi gonfi e congestionati è opportuno applicare una piccola quantità di gel rinfrescanti o creme partendo dalle caviglie , dorso del piede e pianta del piede , fino ad assorbimento per permettere di iniziare la giornata con una sensazione di freschezza; inoltre proteggono efficacemente la pelle dalla disidratazione e ne riducono le irritazioni. Alcune, grazie a particolari principi attivi o elementi naturali, rappresentano una buona difesa contro funghi e verruche .

Divaricatore : si tratta di dispositivi in lattice o silicone collocati tra l'alluce e il secondo dito. In questo modo, allontanano l'alluce e donano immediato sollievo dal dolore e dal fastidio.

Ciascuna problematica legata ai piedi ha i suoi rimedi, acquistabili nei negozi specializzati in sanitari e anche online. Analizziamo le problematiche più comuni, e i relativi prodotti per il loro sollievo.

Tra i cerotti più apprezzati in funzione anticalli e antiduroni troviamo anche quelli proposti da Gnapy , validi anche per il trattamento delle verruche plantari : leviga la pelle, favorisce l'eliminazione della pelle morta e la rigenerazione cellulare. La formula naturale non irrita la pelle e non comporta alcuna reazione avversa. La benda adesiva tiene saldamente in posizione, per una vestibilità comoda. Il cuscinetto allevia la pressione dolorosa e la guarisce in 1-2 giorni.

I Cerotti Callifughi di Scholl , per tutti i tipi di duroni, donano sollievo e rimuovono i calli duri attraverso un'azione mirata con dischetti che aiutano a proteggere la pelle sana circostante e con un morbido cuscinetto che dona sollievo dal dolore e dalla pressione delle scarpe. La rimozione del callo o durone avviene in 2,3 giorni, grazie all'azione dell'Acido salicilico che facilita la rimozione dei duroni che si formano sulla pianta dei piedi. Questi cerotti sono adattabili a qualsiasi parte del piede: la confezione contiene 2 cerotti e 2 dischetti.

Il bestseller della categoria cerotti è Compeed, che offre una vasta gamma di soluzioni a lunga durata e guarigione veloce. La tecnologia dell'idrocollide Compeed è costituita da microparticelle in grado di assorbire l'umidità della vescica . Questo cerotto agisce da seconda pelle e aiuta a riequilibrare il naturale livello di umidità: è ideale per vesciche medie o grandi sui piedi e sui talloni. L'adesivo è molto resistente e traspirante: il cerotto rimane applicato per diversi giorni. Questo prodotto è molto apprezzato online perché accelera la guarigione della vescica, proteggendola da sporco e batteri ed evitando sfregamenti, per non rinunciare alle proprie scarpe preferite.

Nella vasta gamma proposta da Compeed troviamo anche questo stick invisibile e anti macchia, ideale per scarpe aperte. Grazie alla sua formula, riduce all'instante e in modo invisibile l'attrito sulla pelle e aiuta a prevenire la formazione di vesciche causate da sport o da scarpe nuove. Lo stick, molto pratico anche per il suo formato mini, si può usare sui piedi o sulle altre parti del corpo da proteggere dagli sfregamenti eccessivi. E' inoltre incolore e non macchia. Il prodotto non può essere però usato su vesciche già formate.

Il trattamento intensivo anti callosità di Scholl è formulato per prendersi cura della pelle del piede, che ha caratteristiche uniche rispetto a quella del resto del corpo. L'acido salicilico facilita la rimozione delle callosità. L'unguento è specificatamente formulato per le ampie zone callose situate su tallone e metatarso . Rende la pelle liscia e levigata ed è semplice da usare, adatto all'uso quotidiano, da applicare la sera per agire durante la notte. Questa crema è molto apprezzata per il rapporto qualità-prezzo, anche se non manca chi la giudica troppo untuosa.

Altri prodotti molto utilizzati come rimedio per i fastidi ai piedi sono quelli in crema, gel o liquido in stick. Qui di seguito una selezione dei più amati:

Prodotti per il sollievo dei piedi: i migliori separa dita disponibili online

Altro rimedio molto efficace contro i fastidi ai piedi - in primis contro la borsite dell'alluce - è l'utilizzo di un separa dita. Ecco i più apprezzati, scelti in base al numero e alla qualità delle recensioni ottenute dagli acquirenti online:

Separatore Yogamedic

Il best seller della categoria è questo accessorio di Yogamedic: le dita dei piedi sono delicatamente portate in posizione diritta dai separatori per le dita, arrecando una sensazione di comfort e limitando i fastidi derivanti da sfregamenti e vescicole. Questo separa dita copre inoltre i punti di pressione: realizzato in materiale siliconico migliorato, non solo allarga le dita dei piedi, ma protegge le parti più esposte alla pressione. Questo prodotto, in materiale morbido, è a taglia unica e può essere indossato a piedi nudi, con i calzini o con scarpe di qualsiasi tipo, mantenendo la posizione sia di notte che di giorno.

Tubolari Pnrskter

Realizzati in gel di classe A resistente e di alta qualità e ricco di vitamina E per lenire e idratare la pelle, questi tubolari per le dita dei piedi garantiscono un sollievo immediato e proteggono da dolori, vesciche, sfregamento, perdita di unghie e irritazione da pressione e sfregamento. I puntali fungono da cuscino, impedendo di avere un contatto diretto con l'interno della scarpa. Sono anallergici e indossabili con ogni tipo di scarpa (tacchi alti, scarpe da trekking, scarpe sportive e scarpe da passeggio), anche durante il lavoro. Possono essere tagliati facilmente con le forbici e sono unisex. La confezione contiene 20 tubolari.

Tubolare Scholl

Questo tubolare dà sollievo immediato da dolore, sfregamento e pressione delle dita. Ottimale per dita dolenti, unghie e calli sulle dita, si taglia in autonomia a seconda della lunghezza desiderata, posizionandolo poi sui punti interessati dal fastidio. La società produttrice raccomanda di rimuovere il tubolare per almeno 3-4 ore al giorno, per consentire alla pelle di respirare. Bisogna inoltre lavarlo a mano con sapone delicato e acqua tiepida, sciacquare bene e lasciare asciugare all'aria, e infine applicare del talco sulla protezione quando è asciutta.

Ecco gli altri separa dita che vanno per la maggiore sul portale di e-commerce di Amazon: