Misuratore di glicemia: a cosa serve e quale acquistare

Questo apparecchio è utilizzato principalmente – ma non esclusivamente – dalle persone che devono costantemente monitorare i livelli di zucchero nel sangue, in primo luogo i diabetici che affrontano terapie insuliniche e le donne in gravidanza alle quali è stato diagnosticato il diabete gestazionale . Altro vasto campo di applicazione di questo strumento è nei regimi dietetici. In ogni caso, l'utilizzo casalingo di questi misuratori non sostituisce mai il parere del medico di fiducia, al quale anzi eventuali valori fuori norma vanno immediatamente comunicati.

Il misuratore di glicemia portatile è un piccolo apparecchio sempre più diffuso nelle case delle famiglie. Come dice il nome stesso, serve a rilevare l' indice di glucosio nel sangue in maniera accurata e periodica, al fine di tenerne l'indice sotto controllo.

Esistono in sostanza tre tipologie di misuratori di glicemia, detti anche glucometri : la prima e più utilizzata – perché ritenuta più affidabile - è quella che prevede un piccolo prelievo di sangue attraverso un pungidito, o "lancetta". Il sangue viene poi messo a contatto con delle strisce reattive e inserito nel misuratore, che darà i risultati in brevissimo tempo.

Sinocare Safe AQ Smart Modello 50 è un altro kit per la misurazione della glicemia molto apprezzzato su Amazon e che affianca al monitor vero e proprio anche una fornitura di strisce e pungidito indolore, oltre alla custodia da viaggio. Il design ergonomico di questo prodotto si traduce in una buona esperienza: il dispositivo ha 9 diverse impostazioni di profondità, è preciso e facile da usare. Anche in questo caso, le strisce reattive sono senza codice, e il tempo di test è di soli 5 secondi.

Il kit EQ Exactive include il monitor della glicemia, 50 strisce reattive senza codice, 50 lancette, dispositivo pungidito indolore, borsa per il trasporto e manuale utente. Le strisce di elettrodi evitano interferenze da variazioni di ossigeno nel sangue e danno certezza di accuratezza e risultati in meno di 5 secondi. Il glucometro Exactive EQ non richiede codifica (calibrazione automatica): basta inserire una nuova striscia reattiva nel misuratore e pungersi con una lancetta per ottenere il campione di sangue (0,6 micro litri), da applicare per il rilevamento. Il design è moderno, con ampio display LCD ad alto contrasto.

Su Amazon è disponibile una lunga serie di misuratori del livello glicemico nel sangue. Alcune caratteristiche sono in comune, come l'appartenenza alla metodologia di rilevazione attraverso campione di sangue e la facile trasportabilità. I vari modelli differiscono però per prezzo, accessori ed efficacia. Ecco quindi i migliori secondo le recensioni:

I glucometri tascabili migliori su Amazon

I glucometri sono in sostanza tutti trasportabili in viaggio senza nessun problema. Alcuni modelli, però, sono oggettivamente più piccoli e facili da portare con sé. Eccone alcuni:

Fora6 Connect è un glucometro multiparametrico, in grado di leggere 6 diversi parametri vitali grazie a 5 diverse strisce reattive da acquistare separatamente. Oltre alla glicemia, infatti, è in grado di leggere il livello di ematocrito, emoglobina, acido urico e colesterolo. Grazie alla connessione Bluetooth 4.0, il glucometro si connette in modo semplice e veloce all'app iFORA HM, grazie alla quale sarà facilissimo monitorare, analizzare e condividere i propri dati di salute. Questo modello è dotato di ampio display retroilluminato con numeri grandi, espulsione strisce, porta strisce illuminato, solo tre tasti e grande maneggevolezza. In ogni scatola è incluso il glucometro, una penna pungidito, 10 lancette pungidito, un box da 10 di strisce reattive per glicemia, una batteria, un astuccio contenitivo e istruzioni in italiano.

Beurer Gl44 Meter è un glucometro facile da usare e con un ampio display che garantisce una buona leggibilità. Il sistema di marcatura è molto semplice, per un controllo ottimale del diabete, e le strisce reattive molto ampie. Set di base: apparecchio, penna pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, astuccio. Qiesto strumento permette la registrazione in memoria di 480 valori storici e calcola la media glicemica per 7, 14, 30 o 90 giorni. L'interfaccia è PC Compatibile attraverso Diabass e SiDiary.