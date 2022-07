ialuset® Plus - Crema e garze impregnate sterili

La durata totale del trattamento non deve superare 1 mese.

La medicazione può essere mantenuta in loco mediante un bendaggio appropriato.

Dopo aver rimosso le 2 pellicole di protezione, la garza deve essere applicata sulla ferita, previamente pulita e disinfettata. La garza deve in seguito essere ricoperta con una garza sterile e con cotone.

La crema deve essere coperta da una medicazione sterile e l'intera medicazione può essere mantenuta in posizione mediante un bendaggio idoneo.

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità nazionale competente.

In casi molto rari, sono state osservate reazioni di ipersensibilità locali come l'eczema.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ai sulfamidici, generale o topici (eczema da contatto), all'acido ialuronico o a uno dei componenti di ialuset® Plus crema e garze.

A causa dei dati insufficienti a disposizione nell'uomo, l'utilizzo di ialuset® Plus è sconsigliato nei bambini di età inferiore ai 2 anni di età.

CHIEDERE CONSIGLIO AL MEDICO O AL FARMACISTA E INFORMARLI SE SI SPERIMENTANO REAZIONI AVVERSE NON ELENCATE IN QUESTO FOGLIO ILLUSTRATIVO.