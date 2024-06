DicoSim Plus® - Informazioni sul Prodotto

Il prodotto può interferire con sostanze come la gomma guaica, usata nelle procedure diagnostiche, e con gli antibiotici cefalosporinici. Inoltre, in bibliografia si riporta un caso di interazione tra Simeticone e Levotiroxina. Per cui in caso di terapie con farmaci a base di Levotiroxina o farmaci correlati, utilizzare DicoSim Plus solo previo parere medico. Come regola generale, è consigliato assumere integratori o altri medicinali almeno 2 ore prima o 2 ore dopo aver assunto DicoSim Plus.

Avvertenze e controindicazioni

Il prodotto potrebbe apparire separato nelle due fasi. In seguito ad agitazione lo stesso si dovrà presentare come un'emulsione omogenea. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare le dosi consigliate. Durante la gravidanza e l'allattamento assumere il prodotto solo dopo consiglio medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Tutti i componenti che compongono il prodotto compreso il contagocce devono essere integri. Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni. Dopo un breve periodo di trattamento (7 giorni) senza risultati apprezzabili consultare il medico. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. Durante l'uso, qualora si sospetti un inquinamento accidentale del contagocce, provvedere a lavarlo bene prima di reinserirlo nell'apposito flacone per prevenire possibili contaminazioni. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo. Non utilizzare in caso di sospetta perforazione intestinale o dell'ileo. Non utilizzare in caso di ipotiroidismo congenito trattato con Levotiroxina o farmaci correlati. Non utilizzare in caso di reazioni di ipersensibilità agli ingredienti del prodotto.