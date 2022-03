Cerotti nasali: i più acquistati su Amazon

Cerotti nasali: cosa sono? I cerotti nasali sono un dispositivo pensato per aiutare la respirazione attraverso un'azione meccanica. La loro composizione è davvero elementare: si tratta di cerotti che contengono all'interno un'anima costituita da alette semirigide, normalmente in materiale plastico o metallico, che attraverso un adesivo vengono fatte aderire alla parte esterna delle narici. Grazie alla rigidità delle strisce interne, questi cerotti aumentano il volume dei passaggi nasali interni, perché sollevando la cute aiutano l'aria a passare più facilmente e in misura maggiore nelle cavità nasali stesse.

Cerotti nasali: a che cosa servono? L'uso dei cerotti nasali è indicato in tutte le situazioni di lieve difficoltà respiratoria o quando sia necessario disporre di un perfetto afflusso di ossigeno attraverso la respirazione, come ad esempio nel corso dell'attività sportiva, ed in particolare di quella aerobica. Un altro uso tipico di questo dispositivo è per il miglioramento della qualità del sonno, in funzione anti-russamento o per aiutare le persone che tendono a respirare con la bocca durante la notte. Ultima macro-categoria di applicazione dei cerotti nasali è in caso di congestione delle mucose causata da allergia, raffreddore o stato influenzale.