Cerotti nasali per dormire: i migliori per non russare la notte

In commercio sono disponibili cerotti nasali di varia tipologia , diversi per adattarsi alla problematica per cui li si utilizza (balsamici e non, per sportivi…), all' età dell'utente (per bambini, per adulti), alla conformazione del naso (taglia piccola, media, grande) e al tipo di pelle ( sensibile o normale).

Altro uso tipico di questo dispositivo è per il miglioramento della qualità del sonno , in funzione anti-russamento o per aiutare le persone che tendono a respirare con la bocca durante la notte. Ultima macro-categoria di applicazione dei cerotti nasali è in caso di congestione delle mucose causata da allergia, raffreddore o stato influenzale.

L'uso dei cerotti nasali è indicato in tutte le situazioni di lieve difficoltà respiratoria o quando sia necessario disporre di un perfetto afflusso di ossigeno attraverso la respirazione, come ad esempio nel corso dell'attività sportiva, ed in particolare di quella aerobica.

Questi cerotti contengono al loro interno un'anima costituita da alette semirigide , normalmente realizzate in materiale plastico o metallico , che vengono fatte aderire alla parte esterna delle narici. Grazie alla rigidità delle strisce interne, questi cerotti aumentano il volume dei passaggi nasali interni e aiutano l'aria a passare più facilmente - e in misura maggiore - nelle cavità nasali stesse.

I cerotti nasali sono un dispositivo pensato per aiutare la respirazione , da applicare sul dorso del naso . La loro funzione è meccanica, ed è sostanzialmente quella di rendere più semplice il passaggio dell'aria nelle narici, sia di giorno che di notte, quando sono di supporto per ridurre il russamento .

Cerotti nasali per dormire: i 5 modelli migliori

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi tipi di cerotti nasali per dormire senza russare. Alcuni di questi - diversi per marca, costo, colore e caratteristiche - hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online, che li hanno premiati con un gran numero di recensioni positive e di acquisti portati a termine. Eccoli:

Cerotti Sleepeze

Tra i brand più apprezzati su questo segmento di prodotto, in particolare per la qualità dei suoi cerotti nasali, c'è Sleepeze, che offre una confezione da 60 cerotti che promettono di aumentare il volume delle vie aeree del 38%. L'azienda spiega che il prodotto è particolarmente indicato contro il russamento e il respiro pesante, oltre che per l'uso durante l'attività sportiva. Chi ha acquistato questi dispositivi ne loda il buon funzionamento, ma non manca chi li definisce inferiori ai Breath Right, specie nella capacità di aderire perfettamente alle narici.

Cerotti Breathe Right

Anche i cerotti nasali di Breathe Right sono tra i più apprezzati in assoluto tra quelli disponibili su Amazon. Il loro design flessibile aiuta ad alleviare la congestione nasale causata da raffreddori, allergie e setto nasale deviato. Forniscono un effetto immediato e facilitano la respirazione, permettendo alle narici di aprirsi delicatamente. Il successo di questo prodotto è probabilmente dovuto alla qualità dell'adesivo, non paragonabile con i cerotti nasali più economici: la superficie è rinforzata da 2 nervature che - dopo l'applicazione - permettono un flusso d'aria maggiorato fino al 31% e con un effetto duraturo.

Cerotti Welsberg

Grazie a questi cerotti, prodotti dall'azienda Welsberg e proposti in una confezione-scorta da 90 pezzi, il russamento viene ridotto, si respira meglio e si leniscono anche raffreddori e allergie. L'uso è molto semplice: l'unica avvertenza è quella di utilizzare i cerotti nasali una volta sola ed al massimo per 12 ore. Il cerotto antirussamento è efficace ed estremamente confortevole, grazie alla forma a forcella ha una buona tenuta sulla pelle e non la irrita. L'azienda produttrice consiglia, per avere un risultato ottimale, di utilizzare il cerotto nasale per 6 notti di seguito.

Cerotti Dweyka

Totalmente esente da qualsiasi sostanza chimica, flessibile e durevole ma abbastanza leggero da non essere notato quando viene posto sul naso, il cerotto proposto da Dweyka è lungo 66 mm e progettato per adattarsi a nasi di dimensioni grandi e medie. Chi lo ha acquistato ne apprezza in particolare la tenuta nel corso delle ore notturne, anche se non manca chi ha trovato il dispositivo poco funzionale. Ogni confezione contiene, in questo caso, 30 strisce nasali monouso.

Cerotti Incutex

Incutex propone sul portale di e-commerce una confezione da 100 cerotti nasali, di dimensioni 6,6x1,9 cm. Anche in questo caso i naselli espandono delicatamente il naso, facilitano la respirazione e quindi aiutano a non russare, a fare esercizio, a lenire gli effetti di allergie e raffreddori. L'azienda produttrice spiega che è importante pulire bene la pelle del naso prima di applicare il cerotto. Tra le recensioni di chi li ha acquistati, si leggono opinioni contrastanti: c'è chi li considera buoni, ma non i migliori, e chi come più adatti ad applicazioni brevi (per sport 2-3 ore) che per la notte.