Altro elemento di fondamentale importanza è quello della rumorosità : se tutti gli aerosol portatili sono leggeri e compatti, non per tutti vale l'assoluta silenziosità dell'apparecchio durante l'utilizzo.

Alcuni aerosol portatili possono erogare una quantità maggiore di farmaco in un periodo di tempo più breve. Questo può essere importante per i pazienti che richiedono dosi più elevate o per quelli che preferiscono sessioni di nebulizzazione più rapide.

Quanto ai parametri di scelta per individuare l'aerosol portatile che meglio si adatta alle proprie esigenze, bisogna innanzitutto considerare che ne esistono diversi tipi, come i nebulizzatori ad ultrasuoni o a compressore . È poi importante valutare l'efficienza del dispositivo nella produzione di una nebbiolina fine e uniforme che possa essere facilmente inalata e raggiungere le vie respiratorie inferiori.

L' aerosol portatile è un dispositivo medico progettato per assumere farmaci sotto forma di aerosol a pazienti con disturbi respiratori come l' asma o la bronchite cronica .

Aerosol Portatile: la top 5 dei migliori modelli 2023

Oltre che nei negozi specializzati in dispositivi medici e in cura della persona, anche online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di aerosol portatile, diversi per materiali, qualità, dimensioni, prezzo, accessori e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Il più silenzioso: Feellife

Questo modello prodotto da Feellife è dotato di un microchip americano e di una tecnologia avanzata mesh V +, per particelle fini (<5μm) ed elevata efficienza di nebulizzazione. Il dispositivo è super silenzioso - meno di 30 dB - e con intensità di nebulizzazione regolabile manualmente tramite il pulsante di aumento o diminuzione (+/-). La capacità è di 8 ml, è facile da pulire e sterilizzare e ricaricabile via USB. Il produttore raccomanda però di non utilizzare acqua distillata o liquidi contenenti oli e grassi. L'unità si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

La scelta: Meowyn

Questo dispositivo di Meowyn ha una batteria ricaricabile incorporata e utilizza la tecnologia a ultrasuoni per creare particelle di nebbia inferiori a 5 μm, che possono raggiungere rapidamente le vie respiratorie e i polmoni, facilitando l'assorbimento dei farmaci. Il design di questo aerosol portatile riduce al minimo i residui di farmaco e, di conseguenza, lo spreco. E' inoltre facilmente lavabile e subito pronto per il successivo utilizzo. Il rumore è inferiore a 25 dB. Il dispositivo viene fornito con due mascherine (piccola per i bambini e grande per gli adulti) e un boccaglio, a seconda di come si desidera inalare.

Il best seller: Pic Solution

Pic solution offre questo apparecchio per aerosol pratico e semplice, molto gettonato tra gli utenti online perché in grado di semplificare la terapia in tutte le sue fasi, grazie al sistema porta-ampolla e al design ergonomico. La forma compatta e arrotondata lo rende pratico e nel contempo bello da vedere. E' dotato di vano porta accessori, comoda maniglia ergonomica di trasporto, nicchia per avvolgere il cavo, borsa porta aerosol. Accessori in dotazione: una morbida mascherina per adulti e bambini, forcella nasale, boccaglio e tubo di raccordo.

Il top di gamma: Beurer

L'aerosol ad aria compressa IH 60 di Beurer è indicato per il trattamento della maggior parte dei disturbi che colpiscono le vie respiratorie superiori ed inferiori. Gli aerosol Beurer, grazie alla produzione costante di un elevato numero di piccole particelle, riescono a dare sollievo anche dove i tradizionali bagni di vapore falliscono. Per poter penetrare negli alveoli polmonari, infatti, le particelle di aerosol non devono superare i 6 micrometri di diametro: l'aerosol IH 60 - grazie alla sua elevata potenza di nebulizzazione (> 0.25 ml/min) - offre tempi di inalazione brevi e un'efficacia mirata. Inoltre è in grado di nebulizzare anche medicinali molto viscosi. Le sue dimensioni ridotte, insieme al funzionamento a batteria, lo rendono ottimo per l'utilizzo in viaggio. Beurer IH 60 include già nella confezione tutti gli accessori: boccaglio, erogatore nasale, mascherina adulto, mascherina bambino, tubo per aria compressa, adattatore di rete con cavo micro-usb, filtro di ricambio, custodia e un pratico borsello per il trasporto.

Il più economico: Fwiull

Dotato di tecnologia a rete microporosa, questo aerosol prodotto da Fwiull portatile garantisce particelle generate dall'atomizzazione inferiori a 5 μm. Il dispositivo è mediamente silenzioso (rumore ≤ 50db) - e ha un nuovo design a tazza inclinata, che migliora il tasso di utilizzo del farmaco ed evita gli sprechi. I componenti di atomizzazione sono indipendenti, facili da pulire, smontare e sterilizzare. Quando non c'è liquido, il nebulizzatore smetterà di funzionare per evitare danni da combustione a secco: misura 5,5 × 3,6 × 10 cm e la sua batteria può essere facilmente ricaricata tramite USB , adattatore CA e power bank.