La Disintossicazione Intestinale è veramente Utile ed Efficace?

Secondo i suoi sostenitori, la disintossicazione intestinale e l'eliminazione delle scorie e delle tossine accumulate sono di fondamentale importanza per il mantenimento del benessere dell'intero organismo.

In realtà, non vi sono sufficienti prove scientifiche in grado di confermare che l'esecuzione di una regolare disintossicazione intestinale con conseguente eliminazione di scorie e tossine - dalla natura e provenienza non ben identificata e definita - apporti benefici, oltre che all'apparato digerente, anche all'intero organismo. Allo stesso tempo, non vi sono prove che la disintossicazione intestinale porti ad un miglioramento delle difese immunitarie, prevenga la comparsa d'infezioni, infiammazioni o altri tipi di patologie o favorisca la perdita di peso.

Inoltre, i presunti benefici apportati all'apparato digerente risultano essere tali solo quando l'intestino si trova in particolari condizioni, ad esempio, in presenza di stipsi o stitichezza. Ecco che, in questi casi - previo consulto con il proprio medico - i lavaggi intestinali e l'idrocolonterapia potrebbero rappresentare una valida alternativa ai classici metodi utilizzati per favorire l'evacuazione (ad esempio, i lassativi).

Di contro, è pur vero che un'alimentazione sana ed equilibrata è importantissima per favorire la salute del tratto digerente e dell'organismo, a maggior ragione se associata all'attività fisica. Tuttavia, in assenza di patologie, il binomio dieta/attività fisica è solitamente sufficiente, da solo, a garantire il mantenimento di una buona funzionalità intestinale, di un peso corporeo ideale e del benessere dell'organismo, senza bisogno di ricorrere ad alcun tipo di disintossicazione intestinale o altro trattamento.

In presenza di patologie o disturbi, invece, è indispensabile rivolgersi innanzitutto al proprio medico che saprà fornire tutte le indicazioni necessarie per trattare le condizioni di cui si soffre.