Sebbene l'organismo sia capace di limitare - anche considerevolmente - le perdite idriche, non si deve mai dimenticare l' importanza dell' acqua nell'alimentazione umana . Non sono rare le persone che abbinano, a una ridotta assunzione di liquidi, una dieta povera di vegetali (costituiti per circa il 90% di acqua) e ricca di bevande disidratanti (caffè, alcolici, cola ecc.), con inevitabile sofferenza dell'intero organismo.

Tipi

Tipi di Disidratazione

È possibile distinguere tre tipi di disidratazione: ipertonica, isotonica e ipotonica.

Disidratazione Ipertonica

La disidratazione ipertonica si caratterizza per l'aumento dei livelli plasmatici di sodio (> 145 mmol/L) e l'iperosmolarità; è la conseguenza tipica di una profusa sudorazione e del conseguente calo del volume plasmatico (perdita di acqua in eccesso sul sodio, perché il sudore è ipotonico, come vedremo meglio più avanti).

Disidratazione Isotonica

Solitamente, la disidratazione isotonica consegue al vomito o alla diarrea (perdita di acqua ed elettroliti, in particolare di sodio, in proporzioni equilibrate).

Disidratazione Ipotonica

La disidratazione ipotonica si contraddistingue per un calo dei livelli plasmatici di sodio (iponatremia) e per una riduzione dell'osmolarità;

La disidratazione ipotonica è la tipica conseguenza dell'abuso di diuretici o di una reidratazione con acque povere di sodio (attenzione, in estate, associare diete iposodiche al consumo di acque a basso residuo fisso può essere pericoloso: il sale non è un nemico assoluto; un suo introito moderato è corretto, non però la sua completa astinenza).

Non è un caso, quindi, che molte persone riferiscano di avere ancora sete nonostante bevano molta acqua povera di sali.