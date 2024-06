Sintomi della Disidratazione

Guarda il video

Cos’è La disidratazione è una carenza di acqua nell'organismo, che può essere causata da un insufficiente apporto della stessa con la dieta e/o da perdite eccessive. Shutterstock La disidratazione diventa morbosa quando la perdita supera il 5-6% del peso corporeo. Ma quali sono i sintomi e i segni clinici? Quanto è pericolosa in realtà? Per chi? Come comportarsi?

È Pericolosa? La disidratazione è una condizione pericolosa per svariati motivi; anzitutto in un corpo disidratato il meccanismo della sudorazione viene bloccato, in modo da risparmiare la poca acqua rimasta nell'organismo. La mancata secrezione di sudore causa un notevole surriscaldamento organico, con ripercussioni negative sul centro termo-regolatorio ipotalamico (vedi colpo di calore). Inoltre, in un organismo disidratato si riduce la volemia, per cui il sangue circola meno bene nei vasi, il cuore si affatica e può insorgere, nei casi estremi, il collasso cardiocircolatorio. Per approfondire: Disidratazione

Soggetti a Rischio Il bambino è particolarmente a rischio disidratazione per la maggior percentuale di acqua corporea e per il suo più veloce turnover. A rischio sono soprattutto i neonati colpiti dalle prime gastroenteriti virali (vedi: influenza intestinale). L'anziano è particolarmente a rischio disidratazione in quanto lo stimolo della sete si attenua con l'avanzare dell'età, può esservi il timore di incontinenza urinaria (con minor assunzione di liquidi) o preconcetti errati, e sono anche più frequenti le malattie e le alterazioni organiche e psicologiche predisponenti alla disidratazione. Lo sportivo è particolarmente a rischio disidratazione per la maggior quantità di sudore prodotta durante l'attività sportiva. Si calcola che nel soggetto impegnato in un'attività fisica sia necessario 1 ml di acqua per ogni caloria spesa.