Bevande Contro la Disidratazione

L' acqua ed una dieta ricca di vegetali sono molto utili per prevenire la disidratazione, ma quando questa è già insorta o c'è il rischio concreto che faccia la sua comparsa ( sudorazione severa ecc.) è molto meglio sorseggiare bevande appositamente formulate . La sola acqua, infatti, potrebbe non solo essere insufficiente ma addirittura controindicata (possibile causa di iponatremia ).

La bevanda ideale per fronteggiare la disidratazione deve possedere diverse caratteristiche:

Osmolarità e Disidratazione

Bevande Isotoniche, Ipotoniche e Ipertoniche

L'osmolarità di un liquido corrisponde al numero di particelle presenti in soluzione.

In una bevanda reidratante, queste particelle comprendono i già citati elettroliti (sali) ed i carboidrati, oltre agli immancabili conservanti e dolcificanti artificiali.

L'osmolarità del plasma, che in condizioni normali si aggira tra i 280 ed i 330 mOsm/kg, è influenzata principalmente da alcuni suoi componenti, come sodio, proteine e glucosio.

Per definirsi isotonica, una bevanda deve avere la stessa osmolarità del plasma (pur cambiando il tipo di soluti). Al contrario, si definiscono ipotoniche ed ipertoniche quelle bevande aventi, rispettivamente, una osmolarità inferiore o superiore.

Il consumo di bevande ipotoniche , come l'acqua ed in particolare quella a basso residuo, diminuisce l'osmolarità plasmatica (diluisce i soluti del sangue) e tende a ridurre la sensazione di sete prima che i livelli idrici si siano ripristinati.

Le bevande ipertoniche , invece, per le leggi dell'osmosi, richiamano liquidi nel lume intestinale, aggravando la disidratazione e diventando fonte di possibili disordini intestinali (diarrea).

Appurato che la bevanda ideale per combattere la disidratazione deve essere isotonica o leggermente ipotonica, è bene ricordare che la maggior parte degli sport-drink rispetta tale direttiva (in tal caso l'aggettivo "isotonica" o "isosmolare" è chiaramente riportato in etichetta).

Si può preparare una sana e gustosa bevanda reidratante anche miscelando 5 cucchiai di zucchero da tavola per ogni litro di acqua ed aggiungendovi un pizzico di sale (1g) e 100 ml di succo d'arancia concentrato.

Tra gli scaffali dei supermercati o in negozi specializzati, inoltre, sono disponibili integratori salini in polvere che vanno sempre aggiunti alle bevande nei dosaggi riportati in etichetta. Quando questi vengono superati, infatti, l'elevata concentrazione salina richiama liquidi a livello intestinale per gradiente osmotico, sottraendoli al plasma, causando diarrea ed aggravando lo stato di disidratazione corporea.

Il sudore è una soluzione acquosa che contiene minerali, come sodio, cloro, magnesio e potassio.

Il sudore è un liquido iposmotico, cioè con una osmolarità (concentrazione delle particelle presenti in soluzione, o soluti) inferiore a quella di tutti gli altri liquidi corporei; il sudore, infatti, ha una concentrazione di 80-180 mOsm/l rispetto a 280-330 mOsm/l del plasma.

La sudorazione, pertanto, determina sempre una perdita di acqua in eccesso rispetto alla perdita di sali.

Per quanto detto, è bene che la bevanda reidratante abbia una concentrazione uguale (isotonica) o leggermente inferiore (ipotonica) a quella del plasma.