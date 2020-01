Disclaimer e note legali - My-personaltrainer.it

Il presente disclaimer e note legali si applicano ai contenuti e servizi del sito web www.my-personaltrainer.it (il "Sito") e sono validi per tutti gli utenti utilizzatori e visitatori del Sito.

Il Sito è proprietà di Mondadori Media S.p.A.

Disclaimer

Avvertenze di rischio per gli utenti e i visitatori del Sito

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nel Sito hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento.

Le informazioni contenute nel Sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica.

Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata.

Se si hanno dubbi o quesiti sull'uso di un medicinale è necessario consultare il proprio medico.

Le informazioni diffuse sul Sito sono pubblicate dopo attente verifiche delle fonti, scelte con cura e per quanto possibile aggiornate ed ufficiali.

Non è comunque possibile garantire l'assenza di errori e la correttezza delle informazioni divulgate .

ll Sito, il suo Editore e i suoi autori non garantiscono né si assumono la responsabilità delle informazioni in qualsiasi forma riportate .

Tali informazioni non hanno in alcun modo né la pretesa né l'obiettivo di sostituire una corretta relazione tra paziente e medico, anzi hanno l'obiettivo di favorire una corretta comunicazione paziente-medico; è pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista .

Le informazioni diffuse sul Sito sono rivolte a persone maggiorenni e in buono stato di salute.

Le informazioni riportate nel Sito, nei vari articoli, nei contenuti, nelle eventuali risposte a commenti, hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno in alcun modo né la pretesa né l'obiettivo di sostituire il parere del medico e/o specialista, di altri operatori sanitari o professionisti del settore che devono in ogni caso essere contattati per la formulazione di una diagnosi o l'indicazione di un eventuale corretto programma terapeutico e/o dietetico e/o di allenamento e/o di allattamento e/o di riabilitazione e/o di integrazione alimentare, e più in generale per il confronto sulle suddette informazioni.

Invitiamo gli utenti a seguire eventualmente i consigli del Sito solo se sono soggetti fisicamente sani e comunque solo dopo aver consultato al riguardo il proprio medico curante e/o specialisti nelle specifiche aree di interesse.

In particolare, ma non solo, in presenza di qualsiasi tipo di patologie, intolleranze, stato di gravidanza, post gravidanza, obesità, etc.. raccomandiamo vivamente di rivolgersi a un medico o ad uno specialista.

In nessun caso il Sito, L'Editore che lo gestisce, gli autori degli articoli e/o dei contenuti e/o dei commenti e/o dei forum, né altre soggetti connessi al Sito, saranno responsabili di qualsiasi eventuale danno anche solo ipoteticamente collegabile all'uso dei contenuti e/o di informazioni presenti sul Sito.

Il Sito non si assume alcuna responsabilità in merito al cattivo uso che gli utenti potrebbero fare delle indicazioni riportate nel Sito stesso.

Non è possibile garantire l'assenza di errori e l'assoluta correttezza delle informazioni divulgate nè che le informazioni o i dati risultino aggiornati.

Il Sito non garantisce la correttezza delle informazioni riportate.

Il Sito e il suo Editore non si assumono la responsabilità in merito a eventuali danni riconducibili alla presenza di errori o informazioni erronee o non aggiornate riportate nel Sito stesso.

Il Sito e il suo Editore non rispondono dei danni lamentati dagli utenti per eventuali informazioni o contenuti del Sito che possano urtare la loro suscettibilità o offenderne la sensibilità.

Il Sito può includere collegamenti ipertestuali ad altri siti web gestiti da terze parti, inclusi inserzioni pubblicitarie e altri fornitori di contenuti. Questi siti possono raccogliere dati o richiedere informazioni personali da parte dell'utente. Il Sito e l'Editore non esercitano né sono tenuti ad esercitare alcuna forma di controllo e declinano pertanto ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti in qualsiasi forma all'utente dalla visione, dall'uso e/o dal funzionamento dei siti di terzi o servizi di terzi raggiunti tramite tali links. Pertanto i rischi legati all'utilizzo di tali siti saranno totalmente a carico dell'utente.

Si invitano gli utenti a valutare con la dovuta attenzione l'opportunità o meno di pubblicare sul Sito nelle proprie domande e/o eventuali commenti: i) dati personali che possano rilevarne, anche indirettamente, l'identità; ii) altri dati che possano rilevare, anche indirettamente, l'identità di terzi.

Farmaci e Foglietti Illustrativi: Disclaimer e Informazioni Utili

Il Sito può contenere informazioni riguardo a farmaci ed eventualmente dei testi o parte dei testi dei Fogli illustrativi (FI) dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e del Riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) di un farmaco.

FI, RCP ed EPAR delineano le condizioni alle quali il medicinale dev'essere usato e ne riassumono il profilo di sicurezza ad oggi conosciuto. In particolare:

Il Foglio Illustrativo (FI) è un documento destinato al paziente/utilizzatore. Esso contiene tutte le informazioni utili per un impiego quanto più sicuro e corretto del farmaco.

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) è un documento destinato principalmente agli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri) ed è una "carta di identità" del medicinale, costantemente aggiornata nel corso degli anni. Esso riporta tutte le informazioni fondamentali relative all'efficacia e alla sicurezza del farmaco.

Il Riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) illustra il modo in cui l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha valutato il medicinale arrivando a raccomandarne l'autorizzazione nell'UE e le condizioni d'uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull'utilizzo dei farmaci.

. Per informazioni pratiche sull'uso dei farmaci i pazienti devono obbligatoriamente leggere il foglio illustrativo presente nelle confezioni e consultare il medico o il farmacista.

Fogli illustrativi (FI) e dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) di un farmaco, presenti sul Sito sono una copia dei testi secondo quanto diffuso dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) nel sito web https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it.

Il Riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) presente sul Sito è una copia dei testi secondo quanto diffuso dall'EMA (Agenzia Europea per i Medicinal) nel sito web http://www.ema.europa.eu/.

I dati utilizzati e pubblicati sono tratti anche da Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti siano precisi, puntuali e aggiornati. La prescrizione e l'uso dei prodotti cui i dati si riferiscono avvengono sempre sotto la unica ed esclusiva responsabilità del fruitore. Farmadati Italia non si assume alcuna responsabilità sull'utilizzo dei dati pubblicati.

Le informazioni contenute in FI, RCP ed EPAR possono essere aggiornate e modificate diverse volte durante il periodo di validità del medicinale, pertanto potrebbero esserci differenze tra le informazioni presentate sul Sito ed altre informazioni di dominio pubblico.

Le informazioni presenti sul Sito una volta pubblicate infatti possono non essere più aggiornate e quindi risultate datate, superate non aggiornate.

Per avere accesso alla versione più aggiornata di FI, RCP ed EPAR, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it e dell'EMA http://www.ema.europa.eu/ema/.

Mondadori Media S.p.A., proprietaria di questo Sito, NON garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni contenute riguardo ai farmaci e in FI, RCP ed EPAR e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori inesattezze, omissioni, o mancati aggiornamenti delle stesse.

Mondadori Media S.p.A. non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano eventualmente derivare dall'accesso alle informazioni contenute nei contenuti riguardo ai farmaci e in FI, RCP ed EPAR .



A tal proposito è importante ricordare che:

Se si hanno dubbi o quesiti sull'uso di un medicinale è sempre necessario contattare il proprio medico o uno specialista o il farmacista.

I pazienti non devono mai smettere di assumere, o variare la posologia (modo d'uso) di un medicinale che è stato loro prescritto senza aver prima consultato il medico e/o lo specialista.

Le informazioni contenute nel Sito, in FI, RCP ed EPAR e nelle eventuali risposte ai commenti o ai forum non devono mai in alcun modo sostituire il rapporto diretto tra medico e paziente o tra farmacista e paziente. Per dubbi o informazioni di qualsiasi natura, è pertanto opportuno consultare il proprio medico curante e/o lo specialista.

. Per dubbi o informazioni di qualsiasi natura, è pertanto opportuno consultare il proprio medico curante e/o lo specialista. Attraverso le eventuali risposte ai commenti o nei forum non è in alcun modo possibile la formulazione di diagnosi o la prescrizione di farmaci.

Le informazioni riguardo a farmaci ed eventualmente dei testi o parte dei testi dei Fogli illustrativi (FI), dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) di un farmaco non vogliono in nessun modo suggerire o favorire neanche indirettamente il consumo di uno specifico prodotto, nella scelta del quale è sempre necessario contattare il proprio medico o uno specialista o il farmacista.

o, nella scelta del quale è sempre necessario contattare il proprio medico o uno specialista o il farmacista. Le informazioni diffuse sul Sito sono rivolte a persone maggiorenni e in buono stato di salute.

Diritto d'autore e link a siti esterni

Tutti i contenuti presenti all'interno di questo Sito, salvo diversa specificazione, sono proprietà di Mondadori Media S.p.A. e sono protetti dalla normativa sul diritto d'autore; non potranno quindi essere pubblicati, riscritti, distribuiti o commercializzati senza la preventiva autorizzazione del gestore. In conformità alle indicazioni di legge è consentita la citazione di parti del Sito, o porzioni di articoli e approfondimenti, a condizione che siano chiaramente indicati la fonte e l'autore.

Mondadori Media S.p.A. non è responsabile in relazione a quanto contenuto nei collegamenti ipertestuali ad altri siti web connessi al Sito, in quanto totalmente estranei a qualsiasi forma di controllo da parte della Società e dei gestori del Sito. Pertanto i rischi legati all'utilizzo di tali siti saranno totalmente a carico dell'utente.

Pubblicità e Cookie

Il Sito è finanziato dai proventi pubblicitari e anche grazie a questo possiamo offrirvi informazioni gratuite.

Per pubblicare gli annunci pubblicitari sul nostro Sito (anche in forma di banner) utilizziamo aziende pubblicitarie terze, quali concessionarie pubblicitarie o accordi con network pubblicitari.

La comparsa di specifici annunci pubblicitari è frutto di intermediazioni affidate ad aziende esterne e in genere, non esiste un legame diretto di natura economica tra l'azienda che cura i contenuti del Sito e le aziende proprietarie dei prodotti e servizi pubblicizzati nei banner. Ciò garantisce inoltre l'indipendenza e la neutralità delle informazioni che vengono pubblicate nell'intento di fornire la miglior informazione possibile senza favorire o ledere gli specifici interessi di qualche azienda.

All'interno dei messaggi pubblicitari possono comparire anche annunci fuorvianti; un esempio potrebbe essere: "perdi 10 kg in un mese" oppure "aumenta il tuo seno di due taglie con la nostra crema". Ci preme sottolineare che la comparsa di questi annunci non dipende dalla nostra volontà.

L'Editore e lo Staff del Sito non sono in alcun modo responsabili o coinvolti nella scelta degli annunci pubblicitari pubblicati. Ciò premesso, il Sito, l'Editore, lo Staff del Sito e i suoi autori non realizzano, gestiscono direttamente e/o indirettamente né supervisionano e/o controllano in alcun modo il contenuto dei banner pubblicitari diffusi sul Sito; pertanto non sono altresì responsabili del contenuto degli annunci pubblicitari pubblicati sul Sito, né di eventuali danni a persone o cose derivanti da questi.

Alcune aziende pubblicitarie, quali concessionarie pubblicitarie o network pubblicitari, utilizzano anche il cosiddetto "behavioral targeting" tramite cookie, che consente agli inserzionisti di raggiungere gli utenti in base, per l'appunto, ai loro interessi ed abitudini di navigazione (ad es. "appassionati di sport") e di pubblicare annunci correlati a precedenti interazioni degli utenti, come le visite ai siti web degli inserzionisti. Al fine di erogare tali servizi Mondadori Media S.p.A. e/o queste aziende possono raccogliere dati di navigazione degli utenti (che non includono nome o cognome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) su questo e altri siti web, col fine ultimo di creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessare. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito, per conoscere il trattamento dei dati tramite cookie, o le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, si prega di prendere visione della relativa policy, disponibile al seguente link

Tutela dei Minori

Le informazioni diffuse sul Sito sono rivolte a persone maggiorenni e in buono stato di salute.

. L'utilizzo dei Servizi e del Forum è consentito solo a utenti maggiorenni.

Altre informazioni utili

Ti consigliamo inoltre di prendere visione dei seguenti documenti:

Per informazioni e comunicazioni sulla privacy: privacy@mondadori.it