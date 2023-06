Tonificazione e dimagrimento: sono la stessa cosa? Cosa fare e quanto tempo ci vuole

Sono la stessa cosa?

La tonificazione muscolare e il dimagrimento non sono la stessa cosa ma, quando si parla di ricomposizione corporea e rimodellamento estetico, costituiscono due fattori strettamente legati e che non possono essere considerati separatamente.

Dimagrire significa ridurre la massa adiposa - e non solo il peso. Tonificare il muscolo significa rassodare - ma senza aumentare eccessivamente il volume dello stesso.

Questo accoppiamento è necessario perché purtroppo ancora oggi si ritiene che dimagrire significhi perdere peso e basta. Un calo ponderale non è necessariamente sinonimo di diminuzione di grasso, soprattutto quando avviene in poco tempo, come ad esempio a seguito di una dieta incontrollata. In questo caso, per prima cosa, variano l'acqua corporea e la massa proteica, cioè la massa cellulare, e non la massa grassa.

Dimagrire in maniera corretta significa diminuire la massa grassa mantenendo o incrementando la massa magra. Viceversa, un incremento di peso successivo ad un periodo di allenamenti in palestra non è sempre correlabile ad un aumento di massa muscolare.