Sudare fa dimagrire? Si bruciano calorie? Quanto si perde?

La sudorazione è una reazione dell'organismo che permette di ostacolare l'incremento della temperatura corporea.

Esistono varie condizioni che possono indurre la sudorazione; una di queste è l'aumento dell'impegno muscolare e metabolico, tipico ad esempio dell'esercizio fisico. Superiore è la fatica percepita, quindi il consumo energetico, maggiore è il grado di sudorazione.

Forse, per questo, molti credono che all'aumento della sudorazione si possa associare un maggior dimagrimento.

In realtà non è così, e in questo articolo spiegheremo meglio perché.

Shutterstock