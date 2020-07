Stress: Fa Ingrassare?

Per comprendere meglio l'argomento vanno fatti dei chiarimenti ; prima di tutto, la correlazione tra stress e adipe, seppur innegabile , non è diretta e indipendente ; pertanto, senza un'adeguata contestualizzazione , ciò che rimane è una congettura fuorviante ed errata .

In merito sono pubblicati diversi approfondimenti scientifici , statistici e sperimentali . Eppure, fortunatamente, non tutti i soggetti stressati ingrassano ; al contrario, qualcuno tende addirittura a dimagrire . Perché questa incongruenza ?

Lavoro, famiglia, vicissitudini ecc hanno creato, e continuano a creare, migliaia di alibi per l'eccesso ponderale. Attenzione però, non è nostra intenzione sostenere che i chili di troppo siano una colpa ; al contrario, reputiamo che si tratti di una " responsabilità " che ognuno di noi ha nei confronti di sé stesso e, a dirla tutta, anche della comunità . Non parliamo logicamente di un mero bisogno estetico , ma dell' eccesso patologico che può compromettere l' omeostasi dell'organismo fino a promuovere l'insorgenza di malattie obesità - correlate .

Tale equivoco non è ovviamente imputabile alla letteratura scientifica, in sé più che completa , ma nella trasposizione divulgativa da parte degli enti e canali di divulgazione . Semplificare una questione invece complessa, suscitare sensazionalismi e sollevare gli interessati da qualsivoglia responsabilità è, per dirla chiaramente, una strategia di mercato sempre efficacie ; in genere, seguono la vendita di un libro, di un integratore, di una tisana o di un servizio.

Ormoni Catabolici

In molte persone, lo stress cronico determina perdita di appetito. Questo è un fattore determinante alla cosiddetta perdita di peso "apparentemente" ingiustificata. Saziandosi prima non si ha la sensazione di mangiare meno ma, dal punto di vista metabolico, si instaura comunque un bilancio energetico negativo.

Peraltro, lo stress è spesso dovuto a ritmi di vita frenetici, che determinano un incremento dell'attività fisica motoria – soprattutto legata al lavoro e alle attività quotidiane. In particolare se associato alla perdita di appetito, questo aumento del consumo calorico promuove rapidissimamente il dimagrimento "idiopatico".

Veniamo all'aspetto biochimico dello stress. Esso stimola le ghiandole endocrine surrenali all'emissione di corticosteroidi (cortisolo, aldosterone ecc) e di catecolamine (adrenalina, noradrenalina). Tali messaggeri biochimici hanno principalmente un effetto catabolico e anti-anabolico su adipe e muscolo, ed iperglicemizzante. Portano quindi a una maggior demolizione rispetto alla costruzione, sia nella massa muscolare che nel tessuto adiposo, oltre che del glicogeno nel fegato.

Pertanto, lo stress di per sé "smonta" le masse, non le costruisce. In teoria quindi, lo stress dovrebbe facilitare il calo di peso e non l'aumento, sotto tutti i punti di vista; se così non fosse, le attività sportive ad alto costo energetico ed impegno metabolico dovrebbero far ingrassare piuttosto che dimagrire – sappiamo che non è così.

Attenzione! Un eccesso di cortisolo può comunque avere degli effetti negativi sul dimagrimento, che però non tratteremo in questa sede.

Per il suo impatto catabolico, lo stress cronico è tuttavia considerato dannoso, in quanto porta al deperimento ed esaurimento psico-fisico della persona. Dunque, affinché possa avvenire una condizione opposta, deve entrare in gioco un altro fattore: quello comportamentale.