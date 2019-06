Saltare i pasti fa male?

Dipende. Le variabili principali sono: quali pasti, quanti, quanti di seguito, quanto tempo intercorre tra i pasti principali, per quanto tempo si ripete l'abitudine, chi la mette in atto, in che modo e in quale contesto.

Per comprendere meglio quanto stiamo per esporre, è doveroso fare una breve premessa: saltare uno o due pasti non significa digiunare. Un corpo abituato a questa circostanza, magro o grasso, può permettersi di rimanere senza cibo senza subire alcuna ripercussione anche per quasi una giornata intera. Dopo poco dall'inizio dell'utilizzo delle scorte di glicogeno e grassi adiposi, il cervello attenua lo stimolo dell'appetito o della fame (a seconda della circostanza) fino a eliminarlo. Questo perché, in fin dei conti, non si manifestano le tanto temute circostanze del digiuno prolungato.

Ipoglicemia e chetosi: si manifestano saltando un pasto?

Prima di tutto, il tempo di digiuno interposto tra un pasto e l'altro non è sufficiente a far insorgere ipoglicemia – grazie all'efficientissima neoglucogenesi del fegato – e tantomeno chetosi – poiché l'aumento del consumo dei grassi non avviene in carenza di glucosio. Ovviamente, questo può cambiare in circostanze di notevole aumento del consumo energetico.

Saltando un pasto si perde massa muscolare?

Saltando un pasto non si corre il rischio di intaccare le masse muscolari. Basti pensare che esiste una specifica strategia nutrizionale finalizzata all'incremento della massa muscolare chiamata digiuno intermittente. Ora, a prescindere dalla sua reale efficacia, di certo non causa l'esatto contrario. Seguendo brevi periodi di digiuno l'organismo si adatta "risparmiando" gli ormoni anabolici in assenza di nutrienti, per riversarne successivamente maggiori quantità ai pasti.

Saltando un pasto si abbassa il metabolismo basale?

Il metabolismo basale non ne rimane pregiudicato e il consumo calorico a riposo è lo stesso. Analisi di laboratorio hanno infatti dimostrato che anche un'intera giornata di digiuno non riduce l'attività della ghiandola tiroide.

Saltando i pasti si corre il rischio di disidratazione?

È l'unico aspetto da non trascurare: l'idratazione. Gli alimenti sono una fonte d'acqua, necessaria al corretto funzionamento dell'organismo. Saltando i pasti, soprattutto in presenza di sudorazione, si può facilmente andare incontro a perdite di liquidi eccessive, che se non colmate possono sfociare nella disidratazione.