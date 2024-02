Quando si inizia a perdere peso con il digiuno intermittente?

Esistono varie tipologie di digiuno intermittente, diverse soprattutto per il rapporto tra i periodi di digiuno e di alimentazione . Tra i più diffusi menzioniamo il 16:8 , il quale consiste in 16 ore di digiuno e 8 ore nelle quali si possono concentrare i pasti, che, di solito, sono circa 2 o 3.

Anticipiamo fin da subito che l'efficacia del digiuno intermittente, per quanto dimostrata, è legata all'istaurazione del bilancio calorico negativo . Esattamente come avviene per le altre tecniche di dieta ipocalorica , infatti, anche il digiuno intermittente funziona perché fa mangiare meno di quanto consuma l'organismo.

Alcuni approfondimenti, inoltre, dimostrano che il digiuno controllato può aumentare il processo di autofagia , una particolare via cellulare che, come un vero e proprio meccanismo antiaging , migliora la salute dei tessuti.

Per essere più precisi, il digiuno intermittente dovrebbe essere impostato con l'obbiettivo di dimagrire in quantità pari allo 0,5 o, al massimo, l'1% del peso iniziale ogni sette giorni .

Prima di entrare nel merito, però, dobbiamo ricordare che pesarsi spesso non è un'abitudine sana per la mente e per l'umore in generale, e pertanto si tratta di un comportamento da evitare.

L' efficacia del digiuno intermittente non è diversa da quella di una strategia ipocalorica qualsiasi; il dimagrimento inizia nel momento in cui si imposta la restrizione .

Cosa succede se dimagriamo troppo in fretta?

Se il digiuno intermittente è impostato troppo restrittivamente, possiamo andare incontro a diversi effetti collaterali.

Parliamo soprattutto, ma non esclusivamente, di: debolezza, perdita di efficienza nelle attività mentali, come il lavoro o lo studio, e nelle attività fisiche, come lo sport. Si manifestano spesso il mal di testa e il cattivo umore. Possono anche peggiorare condizioni preesistenti come la pressione bassa, l'anemia e, seppur raramente, la difficoltà a mantenere la stabilità glicemica.

Quando protratto nel tempo, il digiuno intermittente troppo rigido può causare delle carenze nutrizionali, che possiamo solo parzialmente colmare con l'uso di integratori.

Infine, ricordiamo che il digiuno intermittente è controindicato in una varietà di situazioni, come in gravidanza e allattamento, in età di accrescimento, nei disturbi del comportamento alimentare, con presenza di patologie gravi e sotto alcune terapie farmacologiche.

E' quindi sempre opportuno consultare il medico.