Quali sono i geni che promuovono il dimagrimento e come funzionano

Il recente studio intitolato "Genotypic Variations Associated with Changes in Body Mass in Response to Endurance Training" - condotto da Henry C. Chung, Don R. Keiller, Sally P. Waterworth, Chris J. McManus, Justin D. Roberts & Dan A. Gordon - https://doi.org/10.1080/02701367.2024.2404981 - ha indagato l' influenza di alcuni geni sui cambiamenti metabolici, della massa e della composizione corporea , in risposta a uno stimolo ambientale.

Ad esempio, il gene PPARGC1A interagisce con un'ampia gamma di fattori di trascrizione che modulano il dispendio energetico , la combustione dei grassi , la gestione del peso e l'obesità (Csép et al., 2017).

Un fattore chiave che può influenzare questi risultati è il profilo genetico . I fattori genetici hanno dimostrato di contribuire in modo significativo alla gestione del peso, a causa di variazioni:

La perdita di peso e le risposte individuali in termini di dimagrimento rispetto a all'allenamento sono spesso molto variabili.

Obesità e l'importanza della genetica

Da decenni, l'obesità continua ad essere un problema importante per la società, gravando sempre di più sui sistemi sanitari e sull'economia.

L'eccesso ponderale è un importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari, malattie cardio-metaboliche, diabete di tipo 2 e aumento della mortalità.

Dal lato opposto, la perdita di peso clinicamente significativa (>5%) ha ripetutamente mostrato miglioramenti nei marcatori della salute metabolica, minori rischi per la salute e comorbilità; quindi, le linee guida cliniche sostengono che questi individui dovrebbero tentare proattivamente di ridurre il peso corporeo.

È ampiamente riconosciuto che l'attività fisica possa contribuire alla perdita di peso e mitigare alcuni degli effetti negativi dell'obesità; tuttavia, la compliance dei soggetti a questa terapia non è sempre ottimale, ad esempio a causa della scarsa accessibilità ai servizi. Tuttavia, ci sono molti regimi di esercizio che possono essere intrapresi a casa o in spazi aperti, che richiedono risorse minime, ad esempio andare a correre all'aperto. Nonostante l'accettazione quasi unanime di questi benefici, molti individui hanno ancora difficoltà a raggiungere e mantenere un dimagrimento durevole.

La perdita di peso si verifica quando il corpo è in deficit energetico, a causa di un ridotto apporto energetico alimentare, e/o di un aumento del dispendio energetico. Creare un deficit energetico attraverso un aumento del dispendio energetico, sotto forma di attività fisica, porta anche benefici paralleli e indipendenti dalla percentuale di grasso.

Livelli elevati di attività fisica e fitness cardiorespiratorio sono inversamente associati alla mortalità per tutte le cause ed è stato riportato che livelli più elevati sono associati a meno complicazioni metaboliche a qualsiasi età e in diversi gruppi di peso.

Studi che indagano gli effetti dell'esercizio aerobico sulla perdita di peso suggeriscono che i programmi con i livelli minimi di raccomandazioni di attività fisica (~150 min moderato, ~75 min vigoroso o una combinazione di entrambi) senza restrizioni dietetiche possono indurre una modesta perdita di peso (~2–3 kg) in periodi che vanno da 8 settimane a 1 anno.

Inoltre, gli interventi di esercizio hanno dimostrato di ridurre la perdita di massa muscolare, aumentare la perdita di grasso viscerale e facilitare il mantenimento.

Nonostante questi benefici positivi, non tutti gli studi hanno riportato una perdita di peso e le risposte individuali sono spesso molto variabili, con un'ampia variabilità interindividuale nel cambiamento di peso (che va da -14 a +2 kg) in risposta agli stessi interventi di esercizio.

Come abbiamo detto, un fattore chiave che può influenzare questi risultati è il profilo genetico di un individuo. I fattori genetici hanno dimostrato di contribuire in modo significativo alla gestione del peso. Precedenti studi familiari su gemelli monozigoti hanno dimostrato influenze significative dei fattori genetici sull'indice di massa corporea (BMI) in risposta all'attività fisica.

Sebbene studi precedenti abbiano collegato gli adattamenti indotti dall'esercizio a geni particolari, vi è una scarsità di ricerche riguardanti gli alleli specifici di questi geni (Chung, Keiller, Roberts et al., 2021).

Questo è un problema fondamentale, poiché vi sono molte varianti di un gene (spesso associate a polimorfismi a singolo nucleotide [SNP]); alleli alternativi di uno specifico SNP possono determinare risposte diverse allo stesso intervento (Chung et al., 2023).

Gli SNP sono il tipo più comune di variazione genetica e pertanto sono comunemente utilizzati per confrontare una specifica sequenza genica. Ogni SNP rappresenta una differenza in un singolo elemento costitutivo del DNA, chiamato nucleotide, e questi possono essere utilizzati per comprendere le differenze individuali.

Ciò evidenzia l'importanza di strategie personalizzate e il requisito critico di identificare SNP individuali, e segnalare genotipi specifici. Inoltre, questo significa anche che l'influenza della variazione allelica e l'identificazione di specifici SNP sui cambiamenti nella massa corporea in risposta all'allenamento devono ancora essere pienamente comprese.