Oggi considerato una disciplina fitness o wellness, il pilates viene spesso utilizzato anche per dimagrire.

Generalità sul pilates

Il pilates, originariamente battezzato "contrology", nacque all'inizio del XX secolo ad opera di Joseph Pilates, personal trainer di nazionalità tedesca.

Attualmente conosciuto in tutto il mondo, il pilates si è diffuso principalmente nei paesi occidentali come il Canada, gli Stati Uniti e il Regno Unito; le statistiche indicano che, nel 2005, ben 11 milioni di americani si sono cimentati nel pilates.

Il pilates di basa sull'esecuzione di movimenti specifici che potremmo volgarmente definire "esercizi" o "posizioni" o "figure". Ciò che contraddistingue il metodo è l'attenzione a fattori tanto importanti quanto, spesso, trascurati; ad esempio: la ventilazione polmonare, la concentrazione mentale, il controllo dei movimenti, la centralizzazione del corpo, l'economia dei gesti, l'allineamento posturale, la precisione nei movimenti e il rilassamento.

Premessa sul dimagrimento

Prima di esprimere un'opinione sull'efficacia dimagrante del pilates è opportuno fare un po' di chiarezza.

Anzitutto, ricordiamo che "dimagrire" significa ridurre l'entità dei grassi contenuti nel tessuto adiposo; solo di conseguenza, ma non necessariamente, questo comporta una diminuzione del peso corporeo.

Per dimagrire è essenziale consumare più energia di quella che si introduce con gli alimenti. Si tratta di un principio indiscusso e più importante di qualunque altro dettaglio metabolico. Non ha importanza in che modo ma, per poter attingere alle riserve adipose, diventa necessario creare un bilancio energetico negativo. Per ridurre di 100 g il tessuto adiposo è indispensabile consumare 700 kcal in più del normale; si potrebbe quindi affermare che ogni chilogrammo di contenuto adiposo corrisponde a circa 7000 kcal. Si stima che per dimagrire 3 kg al mese sia indispensabile ridurre del 30% l'energia totale della dieta.

Volendo creare un bilancio energetico negativo, si può intervenire in due modi: ridurre le calorie o aumentare il consumo. È anche possibile intervenire blandamente sull'entità del metabolismo corporeo ma si tratta, come abbiamo detto, di un accorgimento secondario. Tralasciamo volutamente quanto riguarda l'alimentazione rimandando la lettura ad un articolo dedicato (dieta ipocalorica dimagrante).

Per ciò che riguarda l'aumento dell'attività motoria ci sarebbe molto da dire. Lo sport aiuta a perdere peso grazie a due meccanismi:

Consumo diretto dei grassi, massimo nelle discipline aerobiche prolungate a bassa o media intensità ad esempio la corsa lenta

Aumento del debito di ossigeno e quindi del metabolismo post esercizio, massimo nelle discipline anaerobiche o miste ad alta intensità ad esempio specifici protocolli come l'Insanity Training.

Va tuttavia sottolineato che la pratica motoria "ideale" non è la più efficacie, ma quella che si svolge più volentieri. Il pilates, come vedremo, non è certo la disciplina dimagrante per eccellenza; tuttavia, se gradita, assicurerà maggior continuità ed impegno di qualunque altra.