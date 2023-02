Introduzione Quando l'obiettivo è il dimagrimento, e la perdita di peso si può raggiungere in breve tempo, non solo si commettono errori per la propria salute, come confermato da diversi specialisti, ma si verificano conseguenze tangibili per il proprio corpo. Una perdita di peso repentina nelle prime due settimane, è piuttosto comune: ad andarsene sono soprattutto liquidi in eccesso, ma trascorso questo lasso di tempo potrebbe essere rischioso ridurre calorie e quantità. Una dieta dimagrante va sempre seguita sotto osservazione del medico specialista con controlli periodici sull'andamento del percorso.

Stordimento ed affaticamento Quando si perde peso troppo velocemente si potrebbe avvertire senso di stordimento, debolezza, vertigini, che può portare persino allo svenimento. Una dieta inadeguata dal punto di vista nutrizionale, sbilanciata e carente, comporta la mancata assunzione di nutrienti, come grassi, proteine, carboidrati, vitamine e minerali. Per tale ragione, una dieta dimagranta, prescritta dallo specialista difficilmente avrà pià di 500 calorie in meno giornaliere rispetto allo standard. Inoltre l'apporto calorico non dovrebbe scendere al di sotto di 1.200 al giorno per le donne, e 1.500 al giorno per gli uomini, se non sotto la supervisione di un medico.

Nausea e Disturbi gastrici Nausea e perdita di peso possono essere correlati. Ciò può accadere per una serie di motivi. Le vertigini dovute alla rapida perdita di peso possono portare all'insorgenza della nausea, così come carenze nutrizionali associate a una dieta estremamente limitata possono anche provocare disturbi gastrici, problemi digestivi ed intestinali, come la stitichezza. Altre volte, la nausea è un sintomo di un altro effetto collaterale della rapida perdita di peso: i calcoli biliari. Il vomito, inoltre, può aumentare ulteriormente la perdita di peso a causa della mancanza di liquidi.

Formazione di calcoli biliari Un altro effetto collaterale della perdita di peso repentina potrebbe essere data dalla formazione di calcoli biliari, ossia piccoli depositi duri di colesterolo o bilirubina che si formano nella cistifellea. Ciò si verifica perché il fegato può secernere colesterolo in eccesso, e la cistifellea potrebbe non riuscire a smaltire questo carico. I calcoli biliari possono causare sintomi come: Dolore all'addome

Nausea

Vomito

Febbre

Brividi

Ittero

Urine color tè e feci chiare Perdita di peso repentino e caduta di capelli Perdere peso troppo velocemente può comportare la caduta dei capelli. Questo perché una riduzione significativa delle calorie, o l' eliminazione di alcune categorie di alimenti dalla dieta, comportano una perdita di nutrienti essenziali che aiutano il corpo a funzionare al meglio.

Perdita muscolare e Densità ossea I muscoli sono un'importante fonte di forza e sono responsabili di un significativo consumo calorico. Quando perdi peso nelle tempistiche raccomandate dagli esperti, si perde grasso anziché muscoli. Tuttavia la perdita troppo repentina di peso comporta una perdita muscolare. Un altro sintomo del perdere peso troppo velocemente è l'indebolimento osseo. La dennsità ossea, infatti, potrebbe diminuire. Non solo, la perdita di peso repentina comporta uno svuotamento dei tessuti che, se non coadiuvato con costante attività fisica, si traduce con pelle in eccesso, cedimenti dei tessuti stessi, che provocano disagio fisico. Abbandonare la dieta Perdere peso troppo velocemente può essere un segno che si stiano eliminando nutrienti essenziali, o che il regime dietetico che si sta seguendo, è troppo drastico. E nessuna di queste condizioni è sostenibile a lungo termine. Quando l'apporto calorico è improvvisamente limitato in maniera eccessiva, si scatenano squilibri ormonali che aumentano il senso di fame. Per questo sin è inclini ad abbandonare una dieta veloce e troppoi restrittiva.

Difficoltà di concentrazione Gli effetti collaterali della rapida perdita di peso possono includere anche diminuzione della concentrazione e affaticamento: la mancanza di nutrienti per sostenere il livello energetico necessario per sostenere le attività quotidiiane, può comportare annebbiamento e scarsa lucidità a livello cognitivo.

Effetti collaterali psicofisici Seguire una dieta troppo restrittiva che comporti una perdita di peso repentina, può avere come conseguenze psicofisiche, i seguenti effetti collaterali: Alterazioni nella concentrazione

Pensiero ossessivo nei confronti del cibo: cosa mangiare, quando, come

Sbalzi d'umore , disforia seguita da momenti di euforia.

, disforia seguita da momenti di euforia. Demotivazione

Eccitazione e comportamento ipomaniacale

Ansia e tensione

Diminuzione dell'interesse sessuale