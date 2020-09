Come Perdere Grasso?

Quest'ampia premessa ha il solo scopo di voler consapevolizzare maggiormente quella (speriamo) piccola popolazione di utenti impegnata nel tentare di dimagrire ad ogni costo che, in fin dei conti, l'obbiettivo estetico ha un'importanza realmente marginale , effimera , e che non merita di vivere disagi come quelli menzionati sopra.

A scanso di equivoci dobbiamo comunque fare una precisazione. Non sempre la conoscenza , da sola, è in grado di tutelare la psiche da certi disagi. È vastissima infatti la casistica di persone aventi buon livello culturale – specifico – ma che, tuttavia, cade nell'insidia del disturbo del comportamento alimentare (DCA). Se nella BN si osserva un'attenzione pressochè ossessiva sulla bilancia, nell' anoressia nervosa (AN) il disagio si concentra prevalentemente sulla propria immagine corporea (tipica la discrepanza tra l'immagine riflessa, vera, e quella percepita, distorta).

Mal ripartendo la dieta , gestendo l' allenamento in maniera poco adeguata o disidratandosi (con la sudorazione o per mezzo di farmaci) è infatti piuttosto facile vedere scendere "la lancetta" della bilancia senza decurtare, purtroppo, la percentuale di massa grassa (% BF ).

Perdere peso è un obbiettivo estetico di molti, ma non tutti sanno che questo non sempre è sinonimo di dimagrimento – ovvero, perdere grasso .

Come Fare

Il problema maggiore di chi cerca di perdere grasso è che, spesso, non sa come procedere. Le opinioni collettive sono quasi sempre discordanti, i metodi di diverso genere; insomma, tutto il contrario di tutto.

È così che si finisce per rincorrere colui il quale – grazie al suo sistema – ha perso (e ti farà perdere sicuramente!) il 5% di BF senza intaccare la % FFM. Talvolta funziona, ma non sempre. Se prendiamo in esame l'opera dei professionisti della dietetica, diciamoci la verità, è difficile sbagliare; quando non si raggiunge l'obbiettivo è più che altro un problema di motivazione e disciplina – anche se dipende molto dalla difficoltà specifica. All'opposto, filosofie, correnti di pensiero, libri, programmi informatici ed app non soddisfano le stesse aspettative – così come certi "allenatori".

Questo, di solito, dipende da numerosi fattori, primo fra tutti l'attitudine a rispettare il protocollo. Chi si trova bene in un modo e chi in un altro. Detto questo, la biochimica è sempre la stessa; ma ciò non toglie che – ed è l'aspetto più difficile da digerire per moltissimi – ognuno abbia un potenziale, quindi una genetica, una risposta fisiologica e delle risorse, diverse dagli altri.

Esiste però un fattore chiave imprescindibile e inalienabile: il bilancio calorico negativo; ergo: bisogna consumare più calorie di quelle introdotte con gli alimenti.

In che modo? Calibrando la dieta in funzione del consumo energetico totale e del proprio stato metabolico:

Il consumo energetico dipende soprattutto (non esclusivamente) da due fattori : il metabolismo basale (aumentato soprattutto dalla quantità di massa muscolare ) e l' attività motoria .

energetico soprattutto (non esclusivamente) da : il (aumentato soprattutto dalla di ) e l' . Lo stato metabolico invece, dipende dalla capacità di gestione dei nutrienti assunti: Maggiori sono la quantità di massa muscolare e l' allenamento , migliore sarà la capacità di usare i carboidrati e più alto risulterà il consumo di acidi grassi (a riposo o durante gli sforzi di bassa intensità ); Più alto è l'apporto di calorie nel lungo termine (ricordiamoci che devono comunque essere aumentate poco per volta, progressivamente), peggiore diventerà l' efficienza della costruzione di riserve di grasso , e migliore diventerà la risposta al successivo taglio calorico per il dimagrimento .

invece, dipende dalla capacità di gestione dei nutrienti assunti:

Quanto esposto sopra è di interesse soprattutto professionale; procediamo ora descrivendo il "da farsi" in linea pratica.