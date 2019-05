Mancata compliance alla dieta: perché è sbagliato non informare il dietista?

La sincerità degli utenti, con sé stessi e con i professionisti che li seguono, non è assolutamente da dare per scontata; tuttavia, su questo aspetto non è possibile intervenire. Determinazione e rettitudine sono infatti elementi necessari alla buona riuscita della terapia e, anche se al professionista si richiedono capacità di motivazione – che vanno dal semplice counseling, all'empowerment, fino alla presentazione di un "modello-esempio" da seguire – da solo non può colmare mancanze di questo genere.

L'atteggiamento omertoso sul decorso fallimentare della dieta non è infatti così raro. Le persone provano vergogna nel confessare di non avere la giusta motivazione e temono il giudizio del terapeuta. Tuttavia, in questo modo non vengono forniti i presupposti essenziali per migliorare la situazione. Non è infatti detto che questa mancanza dipenda solo dal paziente; talvolta, è sufficiente incrementare la gradevolezza dei cibi o aumentare di poco le calorie giornaliere per riscoprire una maggior fedeltà al progetto.

Avere difficoltà nel rispettare una dieta dimagrante, quindi, non è una colpa. La strategia potrebbe anche non risultare essenzialmente corretta, il periodo potrebbe non essere quello giusto e potrebbero sussistere difficoltà collaterali sottovalutate. In tal caso, ognuno dovrebbe porsi una domanda: "Ora, quanto tempo e risorse avrei da dedicare al raggiungimento di questo obbiettivo?". Per di più, se la necessità di dimagrimento non ha motivi di salute, bensì solo estetici, è anche giusto attribuirle l'importanza che merita.

Abbiamo già parlato di correttezza della strategia, altresì definibile dieta o schema nutrizionale dimagrante. Come dovrebbe essere una dieta dimagrante? Nel prossimo paragrafo indicheremo quali principi cardine dovrebbe possedere una dieta dimagrante.