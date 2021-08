Pelle in Eccesso: Come Dimagrire Rimanendo Tonici

Introduzione In questo articolo parleremo di pelle in eccesso, riferendoci all'aspetto "flaccido" che la cute può assumere dopo un massiccio dimagrimento, soprattutto in età non più giovanissima. Shutterstock Tale circostanza si manifesta quasi esclusivamente in soggetti precedentemente obesi di grado elevato; non dovrebbe invece caratterizzare chi è stato in modesto sovrappeso. Inutile sottolineare che, esattamente come per altri inestetismi (ad esempio le smagliature), il fenomeno della pelle in eccesso dipende moltissimo anche dalle caratteristiche individuali – con riferimento all'elasticità cutanea. Attenzione! Per correttezza – ma senza voler scoraggiare i gentili lettori – precisiamo fin da subito che pur essendo possibile ottenere dei buoni risultati, non sempre è possibile risolvere totalmente il problema della pelle flaccida . Di seguito quindi, cercheremo di capire meglio in che modo prevenire la pelle in eccesso e "se", "come" e "quanto" sia possibile intervenire per migliorarla.

Cos’è Pelle in eccesso e pelle flaccida: cosa sono? Pelle in eccesso e pelle flaccida non sono veri e propri sinonimi. Uno non esclude l'altro e spesso sono compresenti, ma non necessariamente. La pelle in eccesso è un inestetismo che consiste in un vero e proprio esubero cutaneo. Caratterizza le variazioni repentine e abbondanti di peso, e può comparire a qualsiasi età. L'organismo giovane tende a risolverla spontaneamente con maggior efficacia, anche se la genetica gioca un ruolo molto importante. Il fenomeno della pelle flaccida è invece basato sull'aumentata lassità dei tegumenti esterni. Aumenta col passare degli anni e, pur essendo influenzato dalla genetico, viene aggravato da uno stile di vita inappropriato. Quando la pelle in eccesso compare in soggetto non più giovane, caratterizzato da un maggior grado di flaccidità, il margine di miglioramento si riduce drasticamente. Nota: con alcune eccezioni delle quali parleremo sotto, per quanto disagevoli, normalmente non sono causa di vere e proprie complicazioni per la salute. Quali sono le cause della pelle in eccesso? La causa primaria della pelle in eccesso è il dimagrimento veloce e abbondante nei soggetti caratterizzati da obesità . Perché la pelle diventa "eccessiva"? Fungendo da vero e proprio "rivestimento", la pelle può diventare in eccesso quando il suo contenuto "si riduce". Questo perché i tegumenti esterni crescono – anche molto velocemente – all'espandersi del volume complessivo dell'organismo – seppur talvolta determinando l'insorgenza di smagliature. D'altro canto non sempre il rimodellamento di questi tegumenti è altrettanto efficacie – probabilmente perché, a differenza del primo adattamento, quest'ultimo non risulta "essenziale per la sopravvivenza". Per rendere l'idea, facciamo un esempio: un soggetto alto 175 cm, del peso di 70 kg, dovrebbe avere una superficie cutanea di circa 1,84-1,85 metri quadrati (m2). La stessa persona, aumentando di massa fino a 140 kg, raggiungerebbe i 2,40-2,50 m2 di pelle. La differenza è di ben 0,55-0,66 m2. Grazie alla continua metamorfosi dell'organismo, un ragazzo molto giovane potrebbe sicuramente avvalersi di un rimodellamento esterno piuttosto efficacie. Un adulto di mezza età invece, non potrebbe contare sullo stesso vantaggio. Quali sono le cause della pelle flaccida? La causa primaria della pelle flaccida è la perdita di elasticità del tessuto cutaneo dovuta al normale processo di invecchiamento. Perché la pelle diventa "flaccida"? Sappiamo che la cute è composta da epidermide (strati cellulari caratterizzati dalla presenza di cheratina), derma (un tessuto connettivo) e ipoderma (tessuto adiposo sottocutaneo). Normalmente deputata a schermare l'organismo dall'ambiente esterno, per esercitare la sua funzione deve necessariamente mostrare un certo grado di impermeabilità, flessibilità (capacità di estendersi), elasticità (capacità di ritornare alla posizione basale) e resistenza. Le proprietà "meccaniche" della pelle sono principalmente attribuibili al derma poiché, contenendo un'abbondante popolazione di fibroblasti, si può avvalere di una matrice extracellulare composta da collagene, glicosaminoglicani, fibre elastiche e reticolari, e glicoproteine. Con l'avanzare dell'età, la pelle diventa progressivamente più flaccida perchè l'effetto "aging" compromette le normali attività cito- e istologiche, a svantaggio delle proprietà meccaniche del derma. Pelle spessa e/o in eccesso: un alibi? Può sembrare una domanda poco sensata, ma non lo è affatto. Nell'ambito della cultura estetica amatoriale si sente spesso parlare di "pelle spessa" e/o di "pelle in eccesso", indicando una condizione di scarsa definizione dovuta a pliche "ostinate" e/o eccessivamente "cedevoli". Mediamente tuttavia, epidermide e derma hanno uno spessore di soli 0,2 + 3-4 mm – la misura include anche regioni molto spesse come i palmi dei piedi e delle mani, e altre molto sottili come le palpebre. Ciò significa che lo spessore della plica è dovuto principalmente a pannicolo adiposo sottostante (ipoderma).

Rimozione Chirurgica Rimozione chirurgica della pelle in eccesso Nella chirurgia di rimodellamento corporeo si pratica un'incisione tramite la quale vengono rimossi la pelle e il grasso in eccesso. Questa viene suturata con punti sottili per ridurre al minimo le cicatrici. Gli interventi chirurgici specifici di rimodellamento del corpo includono: Addominoplastica : Rimozione della pelle dall'addome;

: Rimozione della pelle dall'addome; Lifting della parte inferiore del corpo : rimozione della pelle da cingolo addominale, glutei, fianchi e cosce;

: rimozione della pelle da cingolo addominale, glutei, fianchi e cosce; Lifting della parte superiore del corpo : rimozione della pelle dal seno e dalla schiena;

: rimozione della pelle dal seno e dalla schiena; Lifting mediale della coscia : rimozione della pelle dall'interno e dall'esterno delle cosce;

: rimozione della pelle dall'interno e dall'esterno delle cosce; Brachioplastica (lifting del braccio): rimozione della pelle dalla parte superiore delle braccia. Gli interventi chirurgici multipli vengono solitamente eseguiti su diverse parti del corpo nell'arco di uno o due anni dopo un'importante perdita di peso. Richiedono una degenza ospedaliera da uno a quattro giorni. Il tempo di recupero a casa è in genere da due a quattro settimane. Potrebbero manifestarsi anche alcune complicazioni, come sanguinamento e infezioni. Detto questo, la maggior parte degli studi ha scoperto che la chirurgia di rimodellamento del corpo migliora la qualità della vita nelle persone precedentemente obese . Tuttavia, un altro studio ha riportato che alcuni punteggi della qualità della vita sono comunque diminuiti.