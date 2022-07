Tipi di pancia: quali sono e ruolo dello stress

Di seguito analizzeremo più da vicino le varie peculiarità e le probabili cause, creando le basi conoscitive per la lettura di articoli successivi su come ridurla o addirittura eliminarla.

Talvolta inoltre, la prominenza dell'addome è messa in evidenza da atteggiamenti posturali e paramorfismi che interessano la schiena. L'accentuazione della lordosi lombare ed un bacino costantemente ruotato in avanti (antiversione) hanno un impatto estetico molto importante sulla pancia. Pur essendo condizioni da compensare, per le numerose complicazioni che possono scaturire, non aumentano i fattori di rischio di cui abbiamo fatto cenno.

Si conoscono anche prominenze addominali dovute a cause diverse e gravi, come ad esempio tumori ipersviluppati o ascite , che, d'altro canto nulla hanno a che fare con questo articolo.

Esistono poi rare eccezioni (molto meno frequenti di quanto si possa credere) nelle quali la pancia in fiori è determinata da cause viscerali, come aria nello stomaco e/o gonfiore intestinale (soprattutto da reazioni di intolleranza alimentare o patologie) e/o stipsi , o elevata sintomatologia del ciclo mestuale - soprattutto in certe condizioni parafisiologiche. In tutti questi casi, l'aumento della circonferenza dev'essere misurabile, quindi oggettivo.

La " pancia in fuori " può avere fattori eziologici differenti. D'altro canto, la sola forma e consistenza addominale non sono da considerarsi elementi diagnostici specifici – se non per il sovrappeso – ma piuttosto indizi utili in un ben più complesso metodo di ricerca della patologia.

La pancia post-menopausale non è da sottovalutare. Questo perché, se prima gli estrogeni svolgevano un ruolo protettivo dal punto di vista metabolico e cardio -vascolare, in menopausa la situazione tende a " ribaltarsi ". La mancanza di questa tutela riduce l' aspettativa di vita delle donne in menopausa che, tendenzialmente, si ammalano di più a livello metabolico e, di conseguenza, hanno un maggior rischio cardiovascolare (soprattutto di aterosclerosi).

Non ci sono indicazioni precise sul tipo di allenamento, me è bene ricordare che questo è necessario al miglioramento della sintomatologia nel caso di un gonfiore ad eziologia emotiva-comportamentale; possono essere molto utili leggeri dosaggi di ansiolitici e correzioni nel modo di alimentarsi. Si consiglia anche di integrare l'allenamento con degli esercizi di respirazione diaframmatica , come il pranayama , e con tecniche di rilassamento autogeno o indotto. L'inquadramento alimentare è molto importante nel mantenere regime privo di quegli alimenti che possono generare accumulo di gas enterici .

Anche in questo caso, per parlare di "addome colico " è necessaria una diagnosi che preveda indagini specifiche per stabilirne l'effettiva flogosi – indici ematici di flogosi ed eventuali esami endoscopici o bioptici – e/o delle suddette intolleranze .

Non è necessario alcun particolare accorgimento nell'allenamento, se non quello di evitare che il sovrappeso stressi eccessivamente le articolazioni – ad esempio schiena, anca , ginocchio e caviglia nella corsa . Gli workout possono essere di vario genere, sia per ciò che concerne gli esercizi, sia per quanto riguarda la metodologia, indirizzato sia al dimagrimento che al rinforzo muscolare .

Non è una situazione di facile gestione poiché, inizialmente , un eventuale sovraffaticamento dell'organismo risulta controindicato – soprattutto nel resistance training (soprattutto con i pesi ) – perché potrebbe avere effetti negativi anche sull'equilibrio epatico. Si consigliano quindi un' attività aerobica del maggior carico tollerabile , esercizi di callisthenics leggero – non trazioni alla sbarra , dips ecc – di stretching e di respirazione . L'allenamento intenso con i pesi, da inserire solo dopo un reale miglioramento del quadro clinico, dev'essere comunque inizialmente leggero. Attenzione! È altamente sconsigliata la manovra di Valsalva durante l'esecuzione, che aumenterebbe la pressione intraddominale.

L' alimentazione e l'allenamento vanno quindi personalizzati in stretta collaborazione tra medico e personal trainer , in modo da dimagrire e rieducare l'organismo alla sensibilità insulinica – due fattori peraltro strettamente correlati tra loro.

Pancia da Stress

Pancia da stress è il nome comunemente attribuito ad un aumento della prominenza addominale che si verifica spiccatamente in condizioni, appunto, di stress psicologico.

Com'è facilmente deducibile, l'individuazione del meccanismo che si cela dietro tale fenomeno è tutt'altro che semplice. Diciamo che, dal punto di vista statistico, l'aumento della circonferenza addominale in presenza di stress nervoso è più frequentemente attribuibile a:

deglutizione d'aria ;

; irritazione del colon ;

del ; inibizione delle vie di espulsione (eruttazionie e flatulenza).

L'ansietà ed il consumo frugale dei pasti, oltre ovviamente alla scelta di cibi ricchi d'aria (bibite gassate, gelati ecc.), costituisce il primo fattore di aumento del volume gastrico.

L'irritazione del colon (sindrome del colon irritabile) determina un accumulo d'acqua e gas all'interno dell'intestino crasso e, spesso, oltre al meteorismo, si registrano diarrea o stipsi - o entrambi, alternati.

Aumento del cortisolo: può essere realmente un causa di pancia da stress?

Esiste poi una teoria secondo la quale l'aumento della cortisolemia da stress potrebbe favorire il deposito di grasso a livello dell'addome, sia viscerale che sottocutaneo.

Il meccanismo, da tempo noto negli adulti, in un modesto ma indicativo lavoro sperimentale intitolato "Stress and abdominal Fat: Preliminary Evidence of Moderation by the Cortisol awakening Response in Hispanic Peripubertal Girls" ha confermato questa ipotesi anche nei ragazzi.

Esso conclude: <<Simile allo stress lavorativo negli adulti, lo stress legato alla scuola nei giovani può contribuire all'adiposità centrale, specialmente per le ragazze con alto cortisol awakening response (CAR)>>.

Sulla scia di queste evidenze sono dunque state create numerose "diete dimagranti per controllare il cortisolo", con "ipotetica" maggior efficacia sulla riduzione della circonferenza addominale.

Per quanto tenere a bada lo stress possa considerarsi un fattore universalmente valido sul piano salutistico, è bene non dimenticare che - nelle persone sane - l'accumulo adiposo si verifica esclusivamente in caso di eccesso nutrizionale.

Pertanto, a livelli fisiologici - non stiamo parlando di patologie endocrine o tantomeno di terapie farmacologiche - il cortisolo ha più che altro un "teorico" effetto sulla distribuzione del grasso, non sulla lipogenesi e sul deposito in sé.